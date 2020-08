La modelo Macarena Gastaldo afirmó que se siente más libre y tranquila tras poner fin a su relación amorosa con el futbolista Patricio Álvarez, quien la trató de manipular para que no haga una sesión de fotos para la revista ‘Ángeles’.

Macarena, el programa ‘Magaly TV: La firme’ presentó una constancia policial, pues según Patricio no lo dejabas irse del departamento donde vivían…

Se le soltaron los cables e hizo su show. Me dijo: ‘Si haces esa sesión de fotos no quiero estar contigo’.

Magaly señaló que él parecía ser una persona temperamental…

Magaly es una periodista de mente abierta y sabe cómo somos los argentinos. Estamos en el siglo 21 y tanto el hombre como la mujer tenemos los mismos derechos.

¿Sientes que te quitaste ‘una mochila’ al terminar con Patricio?

No lo veo como una mochila, pero ahora me siento más tranquila. Hay que hacer lo que una quiere hacer, mi libertad estuvo nublada en un momento y ahora he vuelto a ser la Macarena de siempre. No se puede cambiar la esencia de la persona.

¿Patricio se ha comunicado contigo tras el informe de ATV?

No, pero la semana pasada ha tratado de comunicarse conmigo, pero le corté todo. Lo bloqueé y le dije a un amigo que le diga que no me moleste más. Sin embargo, afirmó que le habían hackeado el Facebook, porque me escribió de ahí. Seguramente se sintió como un hue… porque lo choteé.

¿Ya volteaste la página?

Sí. No hay marcha atrás, ya cerré el libro.