Macarena Gastaldo se molestó con Leslie Castillo, quien el último jueves salió en el programa de Magaly Medina, donde habló de varias chicas realities mientras que en el programa Magaly Tv. La firme pasaban imágenes de la argentina.

“Me parece demasiada conchuda sentarse en un set de televisión sabiendo lo que conversó conmigo. No se la da de señora tampoco”, inició la modelo, quien agregó que soltaría una bomba que afectaría el matrimonio de la influencer, quien está casada con un empresario arequipeño.

Macarena Gastaldo le mandó chats a Leslie Castillo, reclamándole por haber hablado de sus amigas y ella en el programa de Magaly Medina.

“¿Quién es? ¿Una chica de familia? No puedes salir a hablar cuando tuviste tu ‘repertorio’ anteriormente. ¿Ella no está con un millonario? Eso es lo que aspiraba, lo consiguió y lo logró y la aplaudo. Entonces que se calle la boca y que no se siente en un set de televisión”, agregó la argentina.

En los chats que intercambiaron Leslie Castillo y Macarena Gastaldo, la influencer indicó que no se refería a ella ni a sus amigas, y que lo iba a aclarar este viernes, aunque esto no sucedió durante todo el día.

Un ‘urraco’ del programa de Magaly Medina le preguntó a Leslie Castillo por lo que dijo Macarena Gastaldo, pero ella evitó en todo momento responder, poniendo como un excusa que debía cuidar su embarazo que anunció en el mismo programa de ATV.

“No tengo nada que hablar. Estoy tan feliz con mi embarazo. No sé la verdad. Estoy embarazado, estoy feliz y no me voy a prestar para ningún juego”, declaró la influencer a Magaly Tv. La firme.

Macarena Gastaldo concluyó que “entre gitanos no nos vamos a leer las manos” y mencionó que estaba mal lo que había hecho Leslie Castillo.

