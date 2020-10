Por: Lady Gamarra

Extrovertida, franca y bella, así es Macarena Gastaldo. La argentina abrió su corazón a Trome y contó que se enamoró y lloró por el amor de Luis Advíncula, vivió una difícil etapa con su expareja, el arquero Patricio Álvarez, y hoy, soltera y sin compromiso, tiene una amistad con el futbolista Neymar Jr. Da Silva.

Te veo renovada y empoderada….

Arrasando.

¿Soltera?

Soltera, pero no sola.

¿Cómo va la lista de pretendientes?

Están todos los ‘lobos’ por ahí, buscando a la ‘Caperucita Roja’.

¿Te has vuelto más selectiva?

Quiero un hombre que entienda mi locura y que no me ponga trabas. A estas alturas ya no estoy para que me prohíban cosas, ni tener al lado un hombre machista.

¿Te arrepientes de haber callado las agresiones físicas que te hizo el ‘Pato’ Álvarez?

Sí. Hice un ‘mea culpa’ y me pregunté: ‘¿Por qué callé?’, pero cuando una está enamorada piensa que la persona va a cambiar. Mis amigos y los familiares de él estaban al tanto de lo que me hacía.

Patricio negó que te haya agredido y que solo buscabas publicidad…

No me sorprende, es una respuesta que esperaba de ese tipo de ser humano, es de poco hombre. ¿Cómo me voy a maquillar los moretones?

¿Le guardas rencor?

No. Solté y me liberé en el mar (donde recibió su reciente cumpleaños).

¿No le has cerrado las puertas al amor?

No.

¿Y a los futbolistas?

No hay que meter a todos en el mismo costal. La mayoría de futbolistas son mujeriegos, lo sé, él (Patricio) también lo es. No es ningún santo, ni yo ninguna santa.

Hace poco confirmaste que fuiste muy cercana a Luis Advíncula…

Tuve buenas palabras, pero creo que fue por las puras porque no me habla. Se molestó y me bloqueó.

Pero no hablaste mal de él...

Se molestó porque conté algo que tenía guardado hace dos años, quizá debí negarlo, pero no podía porque salieron algunas pruebas.

"La mayoría de futbolistas son mujeriegos", sentencia la modelo. (Foto: Instagram)

¿Te molesta que te haya bloqueado?

Claro, me parece absurdo que se enoje por algo así. Estuve dos años cuidándome, lo pude haber sacado hace tiempo, pero no lo hice porque no me interesaba hacerlo.

Tu afán no fue lucrar…

Exacto. Lo habría dicho en el momento que tenía fotos, ahora ni tengo fotos, aunque si busco puedo encontrar y también conversaciones.

Se dice que Advíncula y Sheyla Rojas seguirían en conversaciones. ¿Crees que te bloqueó por ella?

No me involucro en eso.

¿Con qué recuerdo te quedas de Luis?

Con el mejor. Él es un chiste, es un loco y tiene una personalidad como la mía. Nos llevábamos muy bien, demasiado bien, espero que se le pase el enojo.

¿Fue tu ‘saliente’, pareja o ‘amigo con derechos’?

No era mi pareja, era mi ‘saliente’.

¿Te incomoda que te comparen con Sheyla y deslicen que estuviste con él por interés?

Estuve un mes en España (con Luis) y ella (Rojas) dos días, pero no soy interesada porque no le saqué nada. Las cosas de marca que tengo me las compró mi expareja (Álvarez).

¿Advíncula solo te pagó el viaje?

Como cualquier persona que te puede invitar; además, era mi ‘saliente’.

Macarena Gastaldo se confesó a Trome. (Foto: Allen Quintana/Instagram)

¿Es un hombre dadivoso y engreidor?

Es muy detallista, sorprendía con flores y ositos. Cuando se enamora es otra persona.

¿Te enamoraste de Advíncula?

Sí. Estuve enamorada y lo quería. Lo quise mucho, lloré por él. Lloré porque las cosas se terminaron, él estaba allá (España) y yo aquí. Teníamos caminos cruzados.

¿También eres amiga de futbolistas del extranjero?

La mayoría de futbolistas son peruanos y son mis ‘patas’. De afuera…. tuve problemas con uno, porque me escribía (al Instagram) y tuve que borrar esa conversación porque tenía novio (‘Pato’ Álvarez).

¿Cuál fue el problema?

Se enojó porque no le contestaba. Eso fue en mayo o junio, pero luego yo le pregunté sobre una canción con la cual lo molestaban.

Me hablas de Neymar, ¿son amigos?

No soy su amiga, pero nos escribíamos y se molestó porque no le respondía, pues estaba con Patricio y preferí la marca peruana. Para que veas que respetaba mi relación.

¿Neymar tuvo la iniciativa de la conversación?

Sí. No sabía que tenía pareja en ese momento, pero no pasaba de un coqueteo.

Si Neymar te invita a Brasil, ¿aceptarías?

Normal. Me gustaría conocer Brasil. Estoy soltera, él también, no sé si está con Natalia (Barulich), pero creo que es marketing.

¿Te gusta?

Claro. Es guapo, es trigueñito y con ojos claros. Me gustan los trigueñitos y tirando para ‘quemaditos’.

¿Se siguen escribiendo?

Le escribí cuando empezó lo de Maluma con ‘Hawái’. Le dije: ‘¿Por qué te molestan con la canción?’. Me respondió: ‘No sé por qué’.

Por cierto, ‘Onlyfans’ se ha convertido en la plataforma de moda y actualmente en tu fuente de ingresos…

¡Y qué ingresos! Estoy feliz, me encanta y se gana muchísimo dinero. Hago fotos temáticas. Mi contenido no es porno, mis fotos son sexy y sensuales.

Para terminar, hay un mito de que a ciertos futbolistas les gusta compartir la misma ‘amiga o rubia’… ¿Es cierto?

No soy rubia, se puede compartir, pero la amistad. El ambiente en que nos movemos es muy chico y todos nos conocemos, pero eso no quiere decir que yo haya estado con todos.