Macarena Gastaldo denunció a Ana Sarmiento, la madre de Paula Manzanal, de haberla agredido ayer por la noche en el restaurante del Hotel Westin. Todo parece indicar que la señora se molestó por los enfrentamientos e insultos de la argentina hacia su hija, en Amor y fuego.

“Me dobló la mano, estoy rasguñada, con la uña toda rota, tengo la uña en carne vida. Casi me tira la copa en la cara, estoy traumada todavía, hubiera estado desfigurada”, se le escucha decir a Macarena Gastaldo, quien precisó que casi fue desfigurada pues la señora intentó tirarle una copa de vidrio en la cara.

La modelo argentina indicó que la madre de Paula Manzanal estaba en estado de ebriedad y comenzó a insultarla por los enfrentamientos que tuvo con la rubia que actualmente se encuentra en España.

“Estaba toda borracha y me dice ‘deja de estar hablando de mi hija’, me empieza insultar. Agarra una copa de vidrio, me la quiere tirar en a cara y mis amigos le agarran la mano”, añadió Macarena Gastaldo.

Maca Gastaldo aseguró que la mamá de Paula Manzanal, en estado de ebriedad, le quiso lanzar una copa de vidrio en el rostro. Ahora la gaucha pedirá garantías para su vida. Video: Amor y Fuego

PAULA MANZANAL Y MACARENA SE ENFRENTAN

Paula Manzanal se contactó con Rodrigo González, vía WhatsApp, para retar a su examiga. La polémica modelo dejó entrever que Gastaldo tiene problemas con el alcohol y las drogas y la mandó a realizarse una prueba de antidoping.

“Ojalá aprenda que las drogas, el sexo y el alcohol, no lo son todo. Y así como ella me reta con actualizar mi visado yo la reto con una prueba de antidoping”, arremetió con todo Paula.

Macarena Gastaldo no toleró sus palabras y lanzó una fuerte acusación en su contra, que dejó helados y sin palabras a Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Espero que la prostitución en Europa le esté yendo muy bien”, arremetió.

Argentina explotó con todo contra la Manzanal luego que le recomendara dejar las drogas, el sexo y el alcohol.