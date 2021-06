QUÉ FUERTE. Macarena Gastaldo, la nueva saliente de Diego Val, estuvo este martes en Mujeres al mando e hizo una confesión sobre la relación amical que mantuvo con Neymar, el famoso futbolista brasieleño.

Durante la conversación, la gaucha contó que su amistad con el pelotero internacional se terminó por culpa de Alexandra Méndez, más conocida en la farándula de Chollywood como ‘La Chama’. “Esto nunca lo hablé, pero fui ingenua por confiar en ella”, confesó.

Según contó la exhuberante rubia, compartió una captura de pantalla de ella y el brasileño en un grupo cerrado de Instagram. “La subí, que de tonta no debí subirla, y ella (la chama), le hizo captura y se mandó a algún conocido de Neymar”, reveló.

En ese momento, el futbolista se comunicó con ella para reclamarle por la infidencia. “Él me reclama, me dijo ‘por qué hiciste eso’ y yo qué voy a decirle, que no lo hice cuando tenía la captura de mi Instagram...”, explicó Macarena Gastaldo.

En ese sentido, confesó que tuvo que admitir que subió la foto y Neymar la bloqueó de Instagram. “Me dijo que estaba mal lo que había hecho, no tengo más comunicación con él. Me pierdo la Copa América”, dijo tomando el tema con humor.