La modelo Macarena Gastaldo reveló que tiene el corazón contento y que está ilusionada de un misterioso galán, de quien evitó ahondar en detalles, además, resaltó que no le interesa opinar o referirse sobre su expareja, el futbolista Patricio Álvarez, quien fue presentado como el nuevo jale del ‘Sport boys’.

Macarena, ¿tendrías algo que opinar algo sobre Patricio, quien es la nueva contratación del ‘Sport boys’?

Vivo del presente y no del pasado. No sé nada de su vida ni tampoco estoy pendiente, así que te agradecería si no me vuelves a preguntar más por él porque estoy en otra etapa de mi vida y conociendo a otra persona, a quien le podría incomodar ese tipo de cosas (que hable de su expareja).

¿Con el corazón contento?

Sí. Estoy súper feliz.

¿Qué me puedes comentar sobre tu nuevo galán?

No quiero dar detalles, pero solo puedo decir que estoy tranquila y feliz. El respeto con él es mutuo, hay cariño y eso me tiene contenta.

¿La llegada del ‘Año Nuevo’ lo recibirás con tu nuevo galán?

Me iré a Argentina a pasar ‘Navidad’ con mi familia, a quien no los veo hace mucho tiempo, y ‘Año Nuevo’ ya iremos viendo cuáles son los planes.

¿Quemarás algún muñeco en especial?

Ya lo quemé hace tiempo. (Risas)