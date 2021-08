Macarena Gastaldo: “A mí me conquistan por el estómago, yo como mucho”

Macarena Gastaldo promete guiar al éxito a Giuseppe Benigni en el reality dominical “Mi mamá cocina mejor que la tuya” para vencer a la otra dupla conformada por Paloma Fiuza y Pancho Rodríguez. Como saben este programa se emite todos los domingos por la señal de América TV a las 7:00 p.m.

Este domingo llegas por primera vez a Mi mamá cocina mejor que la tuya, ¿cómo la pasaste?

Es la primera vez que estoy en el programa y me gustó mucho. Fuimos cuatro competidores de países distintos y eso fue muy divertido e interesante, cada quien con sus propios secretos de cocina. Además, tuve la oportunidad de conocer a nuevas personas, ¡me encantó!

¿Y qué tal la dupla con Giuseppe?

Hice una muy buena dupla con Giuseppe, él sabe cocinar bien, aunque sí me hizo renegar porque, a veces, no me hacía caso. Conocí a Giuseppe en el programa, me parece un buen chico y, después de esto, ya nos seguimos (en redes) y quedó una bonita comunicación entre nosotros. Me gusta conocer gente linda.

¿Sabes cocinar?

Sí sé cocinar, mi mamá y mis abuelas me enseñaron tradiciones de la familia. Las pastas me salen muy ricas. Pero yo no conquisto por el estómago, a mí me conquistan por el estómago, yo como mucho, almuerzo hasta dos veces, mis amigos me dicen “barril sin fondo” (risas). El plato que más me gusta es peruano: la causa de pulpa de cangrejo.

¿Y así te conquistó tu nueva pareja?

Sí, estoy saliendo con alguien y me conquistó con la comida. No quiero ventilar mucho sobre este chico porque no quiero que se haga un circo con esto.

¿Cómo están tu mente y corazón por estos días?

Estoy bien, tratando de ser mejor persona cada día y de elegir bien a mis amistades. Yo soy muy amistosa, yo no tengo problemas con nadie, y me cuesta creer que los amigos te traicionan.

Por último, ¿en qué proyectos estás ahora?

Tengo propuestas para regresar a la tele, pero aún nada está dicho.

