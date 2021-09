Macarena Gastaldo, quien está enfrentada con Paula Manzanal, fue entrevistada por Amor y Fuego, conducido por Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre, sobre la separación de las ex ‘chicas Tulum’ y cómo pasaron del amor al odio en meses. Además, durante la conversación la argentina reveló cuánta gana mensualmente en OnlyFans.

“La gente me ve con dinero porque me está yendo muy bien con el OnlyFans. Ustedes saben cómo le va a Xoana González que hasta se compró un departamento. Yo no hago porno, pero me va muy bien. Ya me compré mi departamento en Argentina y ahorita me quiero comprar, aunque está un poco caro, pero voy por el segundo”, dijo.

Rodrigo González le preguntó a Macarena Gastaldo cuánto cobraba mensualmente en OnlyFans.

“Un buen mes sacó 6 o 7 mil dólares. Solo muestro transparencia. Ustedes no vieron videos míos porno distribuidos por allí. Un mes bajo, sin hacer nada, solo fotos, unos 3 mil dólares”, concluyó.

TROME - Macarena Gastaldo reveló cuánto gana en OnlyFans. (Video: Amor y Fuego)

MACARENA GASTALDO TRABAJABA EN LA MORGUE

Rodrigo González y Gigi Mitre quedaron sorprendidos al enterarse que Macarena Gastaldo estaba estudiando una carrera universitaria dedicada a la medicina forense. La ‘chica Tulum’ contó su secreto luego que le hablaran del OnlyFans.

Durante una transmisión en vivo, Macarena Gastaldo se enfrentó a Paula Manzanal revelando sus mejores secretos. La modelo habló de sus ganancias en el OnlyFans, pero recalcó que también tiene una carrera profesional en camino.

“Tengo una carrera universitaria, te cuento que estudié Técnica en forense, o sea trabajaba en la morgue, sería como un médico forense solo que no tengo el título de 6 años y más 4 la especialidad”, sostuvo al programa de Amor y Fuego.

Sin embargo, recalcó que dejó sus estudios porque implicaba sacrificarse por 10 años y necesitaba el dinero para solventar sus gustos como viajar.

“Yo hacía las autopsias, hacía incisión en la clavícula y pelvis para saber cómo llegaban los cadáveres, las hipótesis de qué les pasa”, dijo Macarena desatando las risas de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

Macarena Gastaldo señaló que le gustaría terminar su profesión, pues solamente le falta un año para obtener el título en forense. “Los muertos no molestan no te hacen nada, no te hacen problema”, sentenció.

“Ella despluma hasta los muertos, Gigi, te das cuenta, le saca hasta los órganos”, comentó.

PAULA MANZANAL SE ENFRENTA A MACARENA

Paula Manzanal se contactó con Rodrigo González, vía WhatsApp, para retar a su examiga. La polémica modelo dejó entrever que Gastaldo tiene problemas con el alcohol y las drogas y la mandó a realizarse una prueba de antidoping.

“Ojalá aprenda que las drogas, el sexo y el alcohol, no lo son todo. Y así como ella me reta con actualizar mi visado yo la reto con una prueba de antidoping”, arremetió Paula Manzanal.

TE PUEDE INTERESAR