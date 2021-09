La modelo Macarena Gastaldo dijo que Paula Manzanal es ‘huachafa’ por andar mostrando ‘los lujos de sus amigas finas’ y le advirtió que no siga hablando cosas negativas de ella porque sabe muchas ‘perlitas’ que podrían afectarla.

Macarena, hace poco publicaste un post donde dabas a entender que Paula Manzanal tendría problemas para ingresar a Estados Unidos, ¿a qué te referías?

Ella me dijo que no podía entrar. Además, no tiene nada que ver con que tenga pasaporte español, igual te pueden quitar la visa y botar del país. Me enteré de un rumor de ella, dicen que la policía le había quitado su visa.

¿Crees que tuvo algún problema legal?

Se los dejo a su criterio, pero mejor aún… la reto a que muestre su visa o que visite los Estados Unidos. Tanto que le gusta viajar, pues la reto a que vaya a Miami.

Además, comentaste que Paula se hace la fina, pero es ‘tremenda ru…’. ¿Ella se ha comunicado contigo?

No tendría por qué hacerlo, le dije su verdad en su cara. Mejor que no siga opinando cosas negativas de mí, porque quizás hay que hacerle acordar de todo lo que hablaba conmigo. Hay cosas que le podrían afectar si las muestro, pero no soy ese tipo de personas, pero para defenderme haré lo que sea.

Muchos se sorprendieron por la palabra que usaste…

Es una realidad… es más, me parece tan huachafa que ande mostrando lujos. Llegué a la conclusión de que tiene síndrome de inferioridad y hace todo eso. ¿Por qué no muestra quién la lleva de viaje?, ¿por qué no muestra su vida solitaria?, ya que ningún hombre la oficializa. Se ve tan huachafa mostrando el lujo de las amigas, se jactan de que son finas y son chicas que viven por el dinero de sus maridos con plata.

Hablando de otro tema, has viajado varias veces a Miami, ¿estás enamorada por allá?

Estoy conociendo mucha gente, sigo soltera y enfocada en mis proyectos. Uno no puede ir con novio allá, ja, ja, ja.

TE PUEDE INTERESAR

Alessandra Fuller reveló que no ha tenido relaciones tóxicas, pues nunca ha regresado con una expareja

Kyara, hija de Keiko, y Gaela, hija de ‘Tomate’ Barraza, presumen su amistad en TikTok

Flavia Laos: la graban en calle de Barranco y la critican en TikTok por mostrar ropa interior