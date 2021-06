La modelo Macarena Gastaldo aseguró que no le incomodó que Milett Figueroa la haya ‘mandado a Marte’ al lado del cantante Diego Val, con quien estuvo en ‘saliditas’.

Macarena, el jueves Milett Figueroa dijo en ‘América hoy’ que no se lleva mal contigo ni con Diego Val, pero los mandaría a Marte y sin retorno. ¿Te incomodó?

Normal, fue un segmento de risa, no lo puedo tomar a mal porque no se vio así. Al contrario, me reí porque yo también me mandaría a Marte por meterme con ese (Diego Val).

¿No sientes que te ha minimizado?

¡Jamás! No tendría por qué.

¿Le guardas rencor a Diego Val? Al escucharte se siente que la ‘herida’ está ahí…

No es herida, pero me da pena que se haya expresado horrible de mí cuando nunca le falté el respeto, solo dije que no lo sentía y mi comentario del ‘snack’ fue en tono gracioso, sin malicia, no como los de él que fueron con mala intención. La gente que me conoce sabe cómo hablo y cómo soy, lo que opinen los de afuera me tiene sin cuidado. Por dentro estoy tranquila y en paz.

Eso es lo primordial…

Sí. Ahora me estoy yendo de viaje a Miami, estaré el fin de semana.

¿Te vas de vacaciones o hay algún ‘galán’ por allá?

Me voy a vacunar y aprovechar en visitar amistades.

“DIEGO VAL SE HACE LA VÍCTIMA”

Macarena Gastaldo no tardó en responder a Diego Val, quien manifestó que no merecía que la rubia lo califique de ‘snack’ o que dijera que no quería nada con él pues no quería ‘subirle los humos’. “¿Si estoy decepcionado? No. Para nada. Más que decepcionado, tengo sentimientos encontrados. No supe que hacer, fuera de lo que haya hecho Maca, si filtraron los audios o no, era algo que no merecía y no solo yo, sino nadie. Pensé que estaba conociendo a Maca, compartí con alguien, a quien le brindé mucho respeto y amor, la igual que ella lo hizo conmigo. Para mí, eso (declaraciones) fue una cachetada porque fue una sorpresa. Si me ponía las cosas claras después del show que armamos, con todo el respeto del mundo… seguíamos siendo amigos y no pasaba nada. ¿Si he vuelto a hablar con ella? No, ni lo haré tampoco. No es que no le de importancia, pero no me importa”, declaró Val.

“Se está haciendo la víctima, todo el mundo lo conoce cómo es, la gente lo conoce más por sus romances con las chicas del espectáculo o escándalos que por su carrera musical. Ya no quiero ni que me lo mencionen, no le quiero dar pantalla. Es un picaflor que quiere quedar bien con todas, así que no venga a victimizarse porque nadie le cree”, indicó la rubia

TE PUEDE INTERESAR

Macarena Gastaldo: “Diego Val es un picaflor y ahora se hace la víctima”