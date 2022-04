Macarena Gastaldo aseguró que se encuentra soltera y existen ‘cuervos’ que intentan conquistarla, pero ella no está buscando el amor, pues tiene claro que en cualquier momento alguien llegará a su vida.

Macarena, ¿cómo te encuentras?, ¿sigues soltera?

Estoy muy bien, tranquila, trabajando y soltera, obvio disfrutándome.

¿Hace cuánto estás sola?

La verdad que ni cuento el tiempo, el tiempo pasa y mejor así (sola).

Pero habrán muchos chicos que quieran conquistarte...

Siempre hay ‘cuervos’ dando vueltas, ja, ja, ja.

¿Eres muy exigente?

Además de ser exigente, no ando buscando nada, creo que el amor llega solo, todo en su momento.

¿Qué cualidades tendría que tener un chico para que te conquiste?

Lo primero es que no sea celoso y que su forma de pensar sea abierta, además de respetuoso y que sea una buena persona, que no mienta.

CASO ÁLVAREZ

Cabe indicar que el programa ‘Magaly TV: La firme’ dio a conocer que la expareja de Macarena Gastado, el futbolista Patricio Álvarez, denunció a la modelo por secuestro, coacción y delito informático. Esto luego de que en setiembre del 2020 la argentina reveló que fue víctima de agresión física por parte del deportista.

“Perdió chamba, le falta dinero, no sé (por qué la denuncia). Que se olvide de mí, si yo no lo denuncié en su momento fue porque no quiero escuchar su asqueroso nombre. Nunca me voy a dejar pegar por alguien. ¿Con 50 kilos lo voy a secuestrar? Nunca lo ‘hackeé’. Acá tengo otras pruebas que demuestran lo contrario”, dijo Macarena a las cámaras de Magaly, a su salida del Poder Judicial.

