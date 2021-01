Macarena Gastaldo aparece en videíto con delantero de Boca Juniors, Sebastián Villa

La modelo Macarena Gastaldo vuelve a dar que hablar al ser vinculada nuevamente con un futbolista, pero esta vez no se trata de su expareja Patricio Álvarez ni Luis Advíncula o Neymar, sino del delantero de Boca Juniors, Sebastián Villa, quien apareció en una de las historias de Instagram de la rubia.

La polémica se encendió porque dicha imagen fue publicada por la modelo un día después que Boca Juniors quedó eliminado de la Copa Libertadores, tras perder 3 a 0 con Santos de Brasil, generando el rechazo e indignación de los hinchas que atacaron al futbolista. Sin embargo, el deportista aclaró que dicho video pertenece al mes de diciembre.

“Las imágenes que están rondando por ahí son de un cumpleaños familiar en diciembre y la persona que lo subió es allegada a mi representante. No era el momento para subirlo, pero estoy dando la cara a los hinchas, no tengo nada que esconder”, declaró Villa a un medio deportivo.

En tanto, Trome se comunicó con Macarena, quien continúa de vacaciones en Argentina, pero evitó ahondar en detalles sobre las imágenes.

Macarena, te están vinculando con el futbolista de Boca, luego que colgaste en una historia de él un video…

Creo que (Sebastián) ya declaró y no tengo nada más que decir. No es la primera vez que me vinculan en algo ajeno a mí, estoy soltera.

¿Son amigos?

Es un conocido, nada más.

Cabe mencionar que Macarena Gastaldo se encuentra desde diciembre en Argentina, pues viajó para pasar Navidad y Año Nuevo, pero hoy regresa al Perú.

(L. Gamarra)