Por: Lady Gamarra

La modelo Macarena Gastaldo reconoció que su relación sentimental con el arquero de Cristal, Patricio ‘Pato’ Álvarez, pasó por una crisis, pero resaltó que el amor es más fuerte que los problemas y que ambos están poniendo todo de su parte para que las cosas marchen bien. Además, negó que sea una novia celosa o ‘tóxica’.

Muchos de los cibernautas especulan sobre una supuesta ruptura con el ‘Pato’ y ya no se siguen en Instagram. ¿Continúan juntos?

Sí, pero estuvimos distanciados un tiempo, creo que la cuarentena no ayudó y mantuvimos la distancia, pero como hay amor… las cosas se pudieron solucionar y estamos tranquilos. Poco a poco retomando lo nuestro. Muchos fans me preguntaban (sobre la relación), pero no quería decir nada porque no me gusta exponer mi vida personal.

Ojalá las cosas sigan mejorando entre ustedes porque sus seguidores aplauden su relación y dicen que hacen bonita pareja…

Sí, pero (los problemas) hay como en toda pareja. La gente nos tiene mucho cariño, tenemos una relación sana.

Por cierto, hace poco hiciste un en vivo en Instagram y tus seguidores te preguntaban si eras celosa o ‘tóxica’. ¿Lo eres?

Me ven cara de ‘tóxica’ o de loca, pero no lo soy. Soy celosa pero lo normal.

