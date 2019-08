Abogado Adolfo Bazán, acusado de intentar grabar partes íntimas de Macarena Vélez, rompió su silencio | VIDEO

No quiso hablar del tema. El programa 'Magaly TV: La Firme' pudo comunicarse con el abogado Adolfo Bazán Gutiérrez, sujeto que fue denunciado por Macarena Vélez por tocamientos indebidos y violación a la intimidad.

Tras la difusión de unos videos que él mismo compartió en sus redes sociales donde se ve que intenta grabar las partes íntimas de la rubia, más denuncias en su contra salieron a la luz.

En el 2018, Joselyn Trauco lo denunció por intento de violación tras asistir a una fiesta en una discoteca en Barranco. Tal y como se ven las imágenes de las cámaras de seguridad del condominio donde vivía el abogado en Surquillo, se ve a la jovencita bajar del auto y salir corriendo hasta encontrar un patrullero para que la auxilie.

Abogado que habría grabado a Macarena Vélez (Fuente: Latina)

En otras imágenes del condominio, se ve al abogado intentar tocar a una mujer que estaba durmiendo en la terraza. En las imágenes, la fémina mostraría su completo rechazo a Adolfo Bazán.

Desde que salió a luz las diferentes denuncias, el letrado evitó cualquier contacto con la prensa. Incluso, sus padres fueron abordados por los reporteros, pero se negaron a hablar.

En comunicación ‘Magaly Tv La Firme’, el abogado negó haber dopado a Macarena Vélez, pero no quiso entrar en detalles pues el proceso aún está en investigación. Magaly Medina le preguntó en varias ocasiones por qué publicó esos videos en su cuenta Instagram, pero él se rehusó a hablar.

(Video: Magaly Tv La Firme)

“Es un tema pendiente de investigación. Tengo que decir que nunca he dopado a nadie, menos a la señorita [Macarena Vélez], la conocí unos minutos ahí [...] Yo responderé a las autoridades correspondientes, no me pronunciaré más”, sostuvo el letrado.

-Otras denuncias-

Sobre la denuncia de Joselyn Trauco, la joven que lo denunció en junio del 2018 por presunta violación en el estacionamiento de su edificio, el abogado Adolfo Bazán señaló que en el resultado del examen del médico legista, no apareció ninguna evidencia de ultraje.

“Ella estuvo conmigo, tratamos de tener relaciones, pero no se pudo. Nunca penetré a la señorita, ni mis dedos. Como estábamos bien ebrios, no pasó nada. El examen médico señala que no tuvo relaciones sexuales ese día, ni anal ni vaginal, que no tiene lesión en los genitales, o sea que no pude haber metido mis dedos", declaró Adolfo Bazán.

El letrado dijo que a la joven le practicaron un examen de sangre y orina, y el resultado no demostró haber ingerido algún tipo de droga. “No salió nada de drogas, ella sí estaba con alcohol en la sangre, pero nada de drogas”, indicó.