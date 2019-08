Defensoría pidió prisión preventiva e impedimento de salida contra Adolfo Bazán, abogado acusado por Macarena Vélez

Adolfo Bazán, el abogado denunciado de tocamientos indebidos y violación a la intimidad por Macarena Vélez y acusado de intento de violación por parte de otras dos jovencitas, está esperando un próximo vuelo en el aeropuerto internacional Jorge Chávez para salir del país por lo que la Defensoría del Pueblo pidió al Poder Judicial que emita prisión preventiva e impedimento de salida del país contra el letrado.



"Exigimos al Poder Judicial ordenar la prisión preventiva e impedimento de salida del país del procesado por delitos de violencia sexual Adolfo Bazán Gutiérrez, al transgredir reglas de comparecencia restringida y cometer presuntos nuevos delitos, como tocamientos indebidos", indicó la Defensoría del Pueblo en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, según Milagros Leiva, el Poder Judicial estaría en huelga, así que no podría emitir la prisión preventiva ni el impedimento de salida de Adolfo Bazán.

Defensoría del Pueblo pidió prisión preventiva e impedimento de salida contra Adolfo Bazán, acusado por tocamiento indebidos por Macarena Vélez. (Captura: Twitter) Defensoría del Pueblo pidió prisión preventiva e impedimento de salida contra Adolfo Bazán, acusado por tocamiento indebidos por Macarena Vélez. (Captura: Twitter)

RPP Noticias informó que Adolfo Bazán tenía un vuelo programado para viajar a Ecuador, pero lo perdió por no llegar a tiempo. En un comunicado de Latam, se remitió un oficio a Requisitorias para saber si tiene impedimento de salida por las denuncias en su contra.

Se sabe que Migraciones realizó las consultas a la Policía Nacional para saber si podía salir del país, pero no cuenta con ninguna medida restrictiva. Tras perder el vuelo, el abogado permanece en el aeropuerto.

Al parecer, Adolfo Bazán estaría buscando un nuevo pasaje para salir del país, pues el siguiente vuelo a Quito, Ecuador de la empresa Latam sale a las 12:45 p.m. En las imágenes difundidas por RPP Televisión, se lo ve en la zona de embarque.

Imágenes de Adolfo Bazán en el aeropuerto Jorge Chávez (Fuente: RPP Noticias)

OTRAS DENUNCIAS CONTRA ADOLFO BAZÁN



Sobre la denuncia de Joselyn Trauco, la joven que lo denunció en junio del 2018 por presunta violación en el estacionamiento de su edificio, el abogado Adolfo Bazán señaló que en el resultado del examen del médico legista, no apareció ninguna evidencia de ultraje.



“Ella estuvo conmigo, tratamos de tener relaciones, pero no se pudo. Nunca penetré a la señorita, ni mis dedos. Como estábamos bien ebrios, no pasó nada. El examen médico señala que no tuvo relaciones sexuales ese día, ni anal ni vaginal, que no tiene lesión en los genitales, o sea que no pude haber metido mis dedos", declaró Adolfo Bazán.



El letrado dijo que a la joven le practicaron un examen de sangre y orina, y el resultado no demostró haber ingerido algún tipo de droga. “No salió nada de drogas, ella sí estaba con alcohol en la sangre, pero nada de drogas”, concluyó.