Aldo Miyashiro sobre salida de Macarena Vélez de Esto es Guerra: "Me parece que se debe revisar el tema"

‘Macarena Vélez es víctima de agresión’, indicó Aldo Miyashiro sobre la situación de la chica reality, quien fue retirada de ‘Esto es guerra’ cuando denunció públicamente a Adolfo Bazán por acoso y tocamientos indebidos.



“Creo que las personas son bastante grandes para tomar sus decisiones y saber qué es lo que tienen que hacer en la vida. Y bueno, se han tomado algunas determinaciones (separación de ‘Esto es guerra’) de las que yo, a pesar de ser figura del canal... me parece que se debe revisar el tema de Macarena Vélez, no la conozco, no es amiga mía, no nos hemos cruzado ni una sola vez (en el canal), pero creo que ella es víctima de agresión. Ojalá logre, en primera instancia, ganar, porque para las mujeres es terrible cuando les pasa algo y nadie les cree. Deseo que encuentre tranquilidad y estoy seguro de que después que se vea el caso bien, seguramente regresará a trabajar, que es lo que corresponde”, afirmó el ‘Chino’, quien dirige la obra teatral ‘Vóley’, que se presenta en el teatro ‘Julieta’ de Miraflores.



Y sobre el tema de Angie y Nicola, ¿cuál es tu opinión?

Ellos tienen una relación de hace muchísimos años, en la que evidentemente hay problemas. Esperemos que ya sea el capítulo final de esta historia.