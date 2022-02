¿NUEVA PAREJITA? Macarena Vélez fue ampayada de la manito de Ayrton García, hermano de Hugo García. La chica reality se divirtió de lo lindo y terminó por enterrar a su ex Víctor Salas ‘Vituco’, quien fue captado besando a otra mujer.

En el avance de ‘Amor y Fuego’, se puede ver a Macarena Vélez disfrutando con su grupo de amigos, incluso compartió historias en Instagram.

Pero, lo que más llamó la atención fue que al terminar la juerga sale de la mano con Ayrton García, con quien camina sin preocupaciones y con bastante confianza.

¡Ampay! Macarena Velez se luce de la mano del hermano de Hugo García luego de juergaza (Video: Instagram amoryfuego.oficial)

Macarena Vélez terminó con ‘Vituco’ Salas: “Sé lo que valgo”

Actualmente, Macarena Vélez se encuentra soltera a los ojos públicos, ya que, a inicios de mes, quien fuera su pareja, ‘Vituco’ Salas, fue grabado besando a una mujer en Chiclayo, donde viene entrenando con su equipo.

Tras ello, la modelo emitió un comunicado en Instagram donde anunció que terminó su relación con el futbolista. “¡Qué algo quede claro! ¡Yo jamás me metí en ninguna relación! ¡No soy de ese tipo de personas! Y bueno, me enteré que me fueron infiel y obviamente decidí dar por terminada mi relación”, escribió.

Asimismo, recalcó que ella sabe que no es perfecta, pero que se valora. “No me considero perfecta, pero si me quedo tranquila porque sé lo que valgo y la clase de mujer que soy . Todo es un aprendizaje y a seguir con mucha fuerza”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR

¿Angie Arizaga está embarazada? Ola de comentarios sobre su ‘barriguita’ despierta sospechas

Cassandra Sánchez muestra que sus perritos Wakatay y Wakamole ya están con ella tras denuncia

Giuseppe Benigni ‘Principito’ explota y minimiza a peruanos: “Están frustrados, ustedes no me dan de comer”