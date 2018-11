Macarena Vélez arremete contra Luciana Fuster luego de que la acusara de infiel: "Da manotazos de ahogado"

La modelo Macarena Vélez indicó que Luciana Fuster está dando 'manotazos de ahogado' al decir que la integrante de ‘ Esto es guerra’ le habría sido infiel a su pareja Said Palao, así como acusar de maltrato psicológico a su expareja, Austin Palao.



Recordemos que hace unos días, Luciana Fuster en el programa ‘Combate’ le dijo a Said Palao que deje de meterse en su vida y se preocupe por las infidelidades de Macarena Vélez.

“No voy a hablar de ella, que sea feliz con las cosas que hace o deja de hacer. Yo estoy tranquila y las cosas ya se darán... Ella ( Luciana Fuster) puede decir mil cosas, pero son ‘manotazos de ahogado’. La gente se da cuenta de sus tonterías, yo estoy feliz”, sostuvo Macarena Vélez, durante el lanzamiento oficial de la revista ‘Predicciones 2019’, de la vidente Agatha Lys.





¿Hubo infidelidad en tu relación con Said Palao?

No, para nada. Eso es totalmente falso, solo busca inventar cosas de otras personas.



Luciana comentó que te enviaría una carta notarial por referirte a ella. ¿Te llegó el documento?

Nada, no me ha llegado absolutamente nada.



¿Cómo va tu relación con Said?

Bien. Estoy superfeliz. En enero ya se vienen los tres años de relación, estamos en nuestro mejor momento y emprendiendo nuevos proyectos de trabajo. El tiempo ha pasado rápido, pero cada día disfrutamos, compartimos muchas cosas, viajes, trabajo.



¿Hay planes de boda o convivencia?

Recién tenemos 25 años, así que me encantaría que eso del matrimonio sea en unos 3 o 4 años. Ahora más que todo preferimos empezar por la convivencia, seguir conociéndonos más y luego, ver planes más serios en el futuro.