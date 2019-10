Macarena Vélez fue captada en presunto estado de ebriedad tras asistir a rave: Rubia no apareció en Esto Es Guerra

Macarena Vélez está nuevamente en el centro de la polémica. El último fin de semana la rubia estuvo en un rave junto a su ex Said Palao y los hermanos de este último, Austin y Gloria. El programa Válgame la captó en evidente estado de ebriedad, recibiendo ayuda de sus acompañantes para caminar.

Al mismo tiempo, Said Palao también fue captado a la salida. El participante de Esto Es Guerra fue captado cuando se desabrochaba el pantalón en plena calle para orinar, pero al percatarse de las cámaras, evitó hacerlo.

Los jóvenes se apresuraron para tomar un taxi para evitar ser grabados. Incluso, cuando hablaban con el chofer, Said Palao discutió con su ex, quien parecía no quería entrar al vehículo, lo que causó la risa del taxista.

La juerga de Macarena Vélez y Said Palao

Tras la difusión de estas imágenes, ni Macarena Vélez, Said Palao y Austin Palao estuvieron en la edición de Esto Es Guerra el día martes. Como se sabe, la producción del reality de competencia tiene reglas estrictas sobre el comportamiento de los chicos dentro y fuera del programa.

La última vez que Macarena Vélez estuvo alejada de Esto Es Guerra se debió a que Pro TV decidió terminar el contrato que ambas partes habían firmado. Sin embargo, todo esto se dio cuando el abogado Adolfo Bazán grabó a la rubia en estado de ebriedad intentando tocarla y besarla.

Después de unas semanas de ausencia, Esto Es Guerra le dio la bienvenida nuevamente. Según las panelistas de Mujeres al Mando, la producción le habría advertido a Macarena Vélez en esta última ocasión, mantener un buen comportamiento en público.

Esta no es la primera vez que Macarena Vélez es captada en estado de ebriedad por medios de espectáculo. Por eso, la producción le habría advertido varias veces sobre su comportamiento o sería sancionada.