A través de su cuenta de Instagram, Macarena Vélez respondió las preguntas que le hicieron sus seguidores. la modelo dio una fuerte respuesta cuando le preguntaron cómo hacía para viajar tanto sin ‘trabajar’.

Al respecto, Macarena Vélez indicó que las personas están hablando de más y pidió que no se dejen llevar con ese tipo de comentarios porque, pese a que no trabaja en TV, se encuentra laborando de otra forma.

“Una de las cosas que más me gusta es viajar y recorrer el mundo. Qué no esté trabajando en TV no quiere decir que no trabaje. No se dejen llevar por lo que se dice de uno cuando no conoces a la persona y no sabes nada de la persona”, dijo Macarena Vélez.

TROME | Macarena Vélez revela cómo hace para viajar tanto sin trabajar

NO CUMPLIÓ COMO MIEMBRO DE MESA

Macarena Vélez, quien participó en el reality Guerreros Puerto Rico representando al Perú, fue sorteada para ser tercer miembro de mesa en el colegio Santiago Apostol. Sin embargo, la modelo e influencer decidió no asistir. Su ausencia indignó a los ciudadanos que sí la reemplazaron.

Macarena Vélez publicó una foto en la que se observa que está comiendo un tamal. “Hace tanto que no comían, no calculan las ganas de mi tamal dominguero”, escribe en Instagram. La usuaria de Twitter Daniela @quetalqueso compartió la imagen en redes sociales antes de que fuera eliminada por Vélez.

Macarena Vélez no cumplió con ser miembro de mesa y publica foto de su desayuno