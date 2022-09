POLÉMICO. Macarena Vélez terminó confesando que se sintió traicionada por Alejandra Baigorria luego que ella iniciara una relación con Said Palao. En una entrevista para el canal de YouTube de Shirley Arica, la modelo señaló que era amiga de la empresaria, pero no le habría importado ese detalle por meterse con su expareja.

“Ya pasó un montón de tiempo. Estoy en otra etapa de mi vida, en su momento, las personas se dieron cuenta de muchas cosas. Sí, éramos amigas, la conocí en el 2013 que ingresé a la televisión . Hemos compartido bastante, muchísimos momentos en el canal, en el camerino. Yo prefiero no hablar de terceras personas, menos ahora que ya pasó bastante tiempo”, dijo.

En esa línea, la exchica reality dejó en claro que no es quien para juzgar a las personas, pero sostuvo que el público se da cuenta de las acciones.

“No me gusta decir si algo está bien o mal, nadie es dueño de eso. Siempre les deseo lo mejor a cada quien. Las personas se habrán dado cuenta de las cosas, yo me mantengo al margen . Cada quien sabe las cosas que pasaron y lo que hicieron. Yo me quedo con eso y me lo llevo conmigo”, expresó.

ALE NIEGA PELEA CON SAID PALAO

Ale Baigorria descartó que esté peleada con Said Palao y aseguró que su relación se basa en mucha confianza. Asimismo, explicó que si tuviera un problema con él, no lo expondría en sus redes sociales. “Nosotras nunca peleamos por nada”, dijo.