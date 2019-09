Macarena Vélez deja mal parada a su abogada y niega que Nicola Porcella haya estado con ella en discoteca | FOTOS

Macarena Vélez salió a desmentir a su abogada luego que esta se fuera de boca e indicara que el día que la chica reality sufrió los tocamientos indebidos por parte del abogado Adolfo Bazán, Nicola Porcella se encontraba en la misma discoteca. La joven escribió en su cuenta de Instagram limpiando al exguerrero.



"En cuanto al tema de Nicola, él no tiene absolutamente nada que ver con lo sucedido en la discoteca. Yo me encontré con personas y solo fue un hola y chau, pero él no estaba conmigo y no compartimos más que un saludo. No inventen cosas que no son y quieren seguir con un show que no viene al caso. Yo estaba con mi primo y punto. Personas que no estaban conmigo no las involucren para especular cosas que no son, por favor", escribió Macarena Vélez.

Asimismo, también agradeció a ''Esto es Guerra" por la oportunidad de trabajar con ellos. "Agradezco a la producción para abrirme las puertas y darme la oportunidad de trabajar ahí, porque me encanta competir... So una producción genial y agradezco de todo corazón...".



De otro lado, Macarena Vélez seguirá adelante con su denuncia contra el abogado Adolfo Bazán, por ello acudió hoy a rendir su manifestación a la Fiscalía.

