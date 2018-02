Esto es Guerra: Macarena Vélez hace su ingreso a reality y le dice adiós a Combate [VIDEO y FOTOS]

La mujer increíble iba en serio cuando criticó a la producción del reality Combate. En junio de 2017, Macarena Vélez se despidió del espacio televisivo de ATV y hoy ingresa por la puerta grande al reality de la competencia, Esto es Guerra.



Macarena Vélez fue presentada como una de las primeras bombas de Esto es Guerra. La ex integrante de Combate hizo su ingreso con un vestido azul y su peinado se robó todas las miradas debido a sus largas trenzas.



A su ingreso, Macarena Vélez dijo que está muy feliz de pertenecer a Esto es Guerra. La joven modelo indicó que se separó de Combate por problemas con la producción. "Si ya no estoy no fue por decisión propia sino porque no han sabido valorar lo que soy y prefieren otro tipo de perfiles", dijo La Mujer Increíble el año pasado sobre su salida de reality.



En redes sociales, los fans de Macarena Vélez han respondido bien a su ingreso a Esto es Guerra. "Pierde Combate porque la mejor ahora será una leona", son los comentarios que escriben los seguidores de La Mujer Increíble.



Macarena Vélez estuvo en Combate desde 2014, la modelo continúo siendo una chica del reality de ATV hasta junio de 2017. Al parecer, La Mujer Increíble estaba cansada de que la producción buscará generar más escándalos que competencia ¿Se sentirá mejor en Esto es Guerra?

Macarena hace su ingreso a Esto es Guerra