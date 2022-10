Macarena Vélez afirmó que tiene una buena relación con la familia de su expareja Said Palao. Está nuevamente enamorada y ya cerró su etapa en los realities.

Macarena, hace poco se te vio con Said en una notaría, ¿tenían algunos temas pendientes?

Sí, pero ya los arreglamos. Todo está bien.

¿Sigues teniendo comunicación con él?

No. Ahorita no, solo nos juntamos por ese tema.

¿Ustedes terminaron bien?

Sí, yo me llevo superbién con toda su familia. Entonces siempre va a haber ahí un gran cariño.

¿Tienes buenos recuerdos de la familia de Said?

Sí, obviamente. Con su familia hasta el día de hoy, con sus hermanas, con todos, no tengo ningún problema. Además, tantos años (que fueron pareja), entonces ¿por qué terminar mal? Tranquilos, cada quien por su lado.

¿Qué proyectos tienes a puertas?

Estoy con una nueva marca de ropa, un emprendimiento nuevo y dándole con todo. También estoy trabajando en mis redes sociales y me va bien.

No hay propuesta para ser parte de un programa de televisión.

Por el momento estoy contenta y tranquila como estoy.

Te gustaría volver a un reality de competencia o ya cerraste ese ciclo.

Por el momento sí lo he cerrado. Estoy bien haciendo mis cosas, entrenando por mi lado y con bastantes proyectos.

¿Cómo te va en el amor?

Mi corazón está tranquilo y feliz. Tengo una nueva pareja.

Pertenece al medio televisivo.

No, para nada. Él es español, pero lo conocí en Perú.

Estuviste en España hace unos meses...

Sí yo quería conocer Europa hace mucho tiempo y él fue a visitar a su familia. Nos conocimos más y hoy por hoy estamos juntos.

Hablando, de otro tema te molesta que siempre digan que usas filtros en tus fotos.

No puedo hacer nada, eso de repetir (que no usa filtros) es por las puras porque igual piensan que sí los uso.

Dicen que usas los filtros para verte más delgada...

Delgada tampoco soy. Puedo decir que soy cuerpona, tengo mis curvitas, y trato de mantenerme así, yo he hecho deporte toda la vida. La verdad, estoy tranquila y contenta conmigo misma.

Macarena Vélez contenta con su cuerpo: “Tengo una espalda voluptuosa porque corro tabla desde los 10 años”

Ante las críticas a su aspecto físico, la exchica reality Macarena Vélez defendió que la belleza es superficial y dio un empoderado mensaje.

“Hay personas que hablan de mí, pero no me conocen ni nunca me han visto en persona. No me afecta lo que digan, yo me quedo con las personas que me conocen y me quieran”, afirmó.

“Siendo sincera, soy deportista. Tengo una espalda voluptuosa y brazos grandes porque he corrido tabla desde 10 años. Estoy contenta, así como estoy”, agregó.