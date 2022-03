Macarena Vélez llegó a la alfombra roja de la película ¿Quién dijo Detox?, vestida con un diminuto top de color blanco y un pantalón palazo a la cadera que dejaron al descubierto su abdomen plano y, mientras posaba para los lentes de los reporteros gráficos, aseguró que el hermano de Hugo García, Ayrton, solo es su amigo y que por el momento sigue soltera, pues ya ni se acuerda del futbolista ‘Vituco’ Salas.

“El hermano de Huguito es mi pataza, no pasa nada, somos amigos, yo estoy soltera. Lo que pasa es que la gente imagina muchas cosas porque te ven con alguien de la mano, no hay nada, todo fresh. Además, él también ya lo dijo, no hay nada más que una linda amistad, nos conocemos hace mucho tiempo.”, aseguró Macarena en la alfombra roja de ‘¿Quién dijo Detox?’.

¿Respetas los códigos de los amigos?

Sobre ese tema no me voy a pronunciar, solo puedo decir que yo estoy tranquila, feliz disfrutando de cada momento de mi vida, pues cuando estoy enamorada, lo estoy y cuando ando soltera, me divierto.

¿Le diste vuelta a la página al capítulo del futbolista?

Estoy tranquila, no menciono a nadie porque es el pasado, en este momento estoy contenta porque hace una semana me independicé y estoy viviendo sola con mis perritos.

EL AMPAY CON AYRTON

Macarena Vélez fue ampayada de la manito de Ayrton García, hermano de Hugo García. La chica reality se divirtió de lo lindo y terminó por enterrar a su ex Víctor Salas ‘Vituco’, quien fue captado besando a otra mujer, días atrás.

En un informe del programa ‘Amor y Fuego’, se puede ver a Macarena Vélez disfrutando con su grupo de amigos, incluso compartió historias en Instagram.

Pero, lo que más llamó la atención fue que al terminar la juerga sale de la mano con Ayrton García, con quien camina sin preocupaciones y con bastante confianza.

Actualmente, Macarena Vélez se encuentra soltera a los ojos públicos, ya que, a inicios de mes, quien fuera su pareja, ‘Vituco’ Salas, fue grabado besando a una mujer en Chiclayo, donde viene entrenando con su equipo.

Tras ello, la modelo emitió un comunicado en Instagram donde anunció que terminó su relación con el futbolista. “¡Qué algo quede claro! ¡Yo jamás me metí en ninguna relación! ¡No soy de ese tipo de personas! Y bueno, me enteré que me fueron infiel y obviamente decidí dar por terminada mi relación”, escribió.

Asimismo, recalcó que ella sabe que no es perfecta, pero que se valora. “No me considero perfecta, pero si me quedo tranquila porque sé lo que valgo y la clase de mujer que soy. Todo es un aprendizaje y a seguir con mucha fuerza”, enfatizó.

