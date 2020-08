AMISTADES PELIGROSAS. Macarena Vélez publicó un video en su cuenta de Instagram donde celebra su soltería. De este modo, la influencer da a entender que la relación entre su expareja Said Palao y Alejandra Baigorria no le interesa.

Tras la publicación de este video, la influencer recibió el apoyo de muchos de sus colegas. Incluida, una vieja amiga, la cuestionada modelo Julieta Rodríguez, quien fue expulsada del país en 2017 tras escándalo racista donde se le escucha decir varias frases discriminatorias contra la población peruana.

Macarena Vélez le responde el comentario y afirma que espera que todo pase para ir a verla pronto. Hay que tener en cuenta que ambas se conocieron en el reality Combate, al parecer Julieta Rodríguez nunca vio con buenos ojos la relación de Maca con Said, a quien tilda de “todo lo malo” en la vida de la influencer.

La ex chica reality afirma que Said Palao ya es parte de su pasado. No obstante, muchos de sus seguidores aseguran que la influencer se encuentra bastante afectada por la relación entre los integrantes del reality Esto es Guerra.

Macarena Vélez es apoyada por Julieta Rodríguez (TROME)

