Magaly Medina sobre intento de salida del país de Adolfo Bazán: "Evitemos que este sujeto fugue del país"

Magaly Medina se pronunció sobre Adolfo Bazán, el abogado denunciado de tocamientos indebidos y violación a la intimidad por Macarena Vélez y acusado de intento de violación por parte de otras dos jovencitas, que está esperando un próximo vuelo en el aeropuerto internacional Jorge Chávez para salir del país.

"Evitemos que este sujeto fugue del país", escribió Magaly Medina en su cuenta de Twitter sobre el intento de salida del país de Adolfo Bazán, adjuntando una noticia de Ministerio de la Mujer exigiendo a la Fiscalía que adopte acciones urgentes contra el abogado.

Justamente, el último lunes el abogado Adolfo Bazán-vía telefónica-se comunicó con Magaly Medina para negar haber dopado a Macarena Vélez, pero no quiso entrar en detalles pues el proceso aún está en investigación. La conductora le preguntó en varias ocasiones por qué publicó esos videos en su cuenta Instagram, pero él se rehusó a hablar.

"Es un tema pendiente de investigación. Tengo que decir que nunca he dopado a nadie, menos a la señorita (Macarena Vélez), la conocí unos minutos ahí (...) Yo responderé a las autoridades correspondientes, no me pronunciaré más", sostuvo Adolfo Bazán.

Magaly Medina se pronunció sobre el intento de salida del país de Adolfo Bazán. (Captura: Twitter) Magaly Medina se pronunció sobre el intento de salida del país de Adolfo Bazán. (Captura: Twitter)

Por su parte, la Defensoría del Pueblo pidió al Poder Judicial que emita prisión preventiva e impedimento de salida del país contra Adolfo Bazán.

"Exigimos al Poder Judicial ordenar la prisión preventiva e impedimento de salida del país del procesado por delitos de violencia sexual Adolfo Bazán Gutiérrez, al transgredir reglas de comparecencia restringida y cometer presuntos nuevos delitos, como tocamientos indebidos", indicó la Defensoría del Pueblo en su cuenta de Twitter.



Al parecer, Adolfo Bazán estaría buscando un nuevo pasaje para salir del país, pues el siguiente vuelo a Quito, Ecuador de la empresa Latam sale a las 12:45 p.m. En las imágenes difundidas por RPP Televisión, se lo ve en la zona de embarque.