Macarena Vélez se cansó de las críticas y de los constantes mensajes de odio que recibe diariamente cada vez que sube una foto o un video en sus redes sociales, por ello no dudó en postear un mensaje en el que llama ‘fans confundidos’ a sus haters, pues está aburida leer tanto resentimiento entre quienes la critican constantemente.

“Este mensaje es para todos mis haters o como a mi me gusta llamarlos: FANS CONFUNDIDOS 😂 No quería escribir esto porque es innecesario, pero lo hago porque estoy aburrida que critiquen mis fotos, mis videos, etc. ¿Qué te genera criticarme? ¿Te hace feliz burlarte de mi cuerpo? ¿Piensas que te hace mejor persona criticar el cuerpo de una mujer? Es probable que tu vida es muy dura y tu única manera de ser feliz es criticar la vida y el físico de los demás. Te invito a que no gastes tu tiempo creando cuentas falsas para dejarme un mensaje de odio porque yo también tengo tiempo para seguir bloqueándolos hasta que se aburran 😂😂”, se lee en Instagram.

“Y a todos los mensajes de cariño que también recibo: LOS AMO MUCHO. Nunca dejen que nadie ni nada los haga sentir menor a alguien.”

Agregó que “seguiré subiendo fotos CALATA, con ropa, con rollos, subida de peso o como se me DE LA GANA. Soy feliz y ME AMOOOOO como soy (Ese es mi superpoder)”.

Este post fue aplaudido por sus seguidores, mientras que otros nuevamente la criticaron por la fotografía en la que Macarena se muestra en topless.

