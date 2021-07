Diego Val sobre Macarena Velez: “No es muy buena en la cocina”

Diego Val llega por primera vez a “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, junto a su mamá Flor de María, y ambos se enfrentan a Macarena Vélez y su mami Milagros. Aquí, declaraciones de Diego Val. en la antesala a la edición del programa que va este domingo a las 7 de la noche, por América Televisión!

Este domingo llegas por primera vez a Mi mamá cocina, ¿qué tal la experiencia?

Ni mi madre ni yo somos los mejores cocineros del mundo, pero nos divertimos muchísimo en la cocina de Ethel y Yaco. Y me encantó compartir con mi mamá en este espacio.

Sabes cocinar, ¿conquistas por el estómago?

Yo vivo solo hace muchos años y uno aprende a cocinar con el tiempo, preparo ensaladas muy elaboradas, les pongo mis toques secretos. Así que creo que conquisto con un poco de música y una buena comida. A mí me gusta mucho comer así que debo cuidarme porque sería un gordito, soy muy tragón.

¿Y qué tal la complicidad con tu mamá?

Mi mamá es mi mejor amiga y en la cocina hicimos una gran dupla. Yo he crecido con mi madre, entre nosotros hay mucho amor, mucha complicidad, mucho entendimiento. Nosotros viajamos juntos, existe una amistad divina. Ella es una gran consejera.

¿Qué tal la competencia, Macarena y su mamá?

No son muy buenas en la cocina, y es que cocinar frente a las cámaras no es tan fácil como parece. Pero sí, debo afirmar que Macarena no sabe cocinar, mejor que se quede en las redes sociales (risas). Sinceramente, le aconsejo que se dedique mejor a las redes y que se aleje de la cocina porque no es su fuerte.

¿En qué proyectos estás ahora?

Actualmente estoy terminando mi próximo álbum, que se llama ‘Sexo eterno’, esto lo estoy viendo en los Estados Unidos, en Miami, donde vivo. Y estoy armando una gira para agosto. También, por el lado actoral, estoy casteando para futuros proyectos, ya les iré contando. Pero lo importante es que, gracias a Dios, estoy muy activo y muy contento.

¿Cómo va el corazón?

Mi corazón está feliz, enfocado en mí, estoy enfocado en el trabajo, aunque, claro, mi corazón siempre estará abierto a conocer nuevas personas, a nuevas oportunidades.