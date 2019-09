Macarena Vélez tras su regreso a Esto Es Guerra: "Muchísimas gracias por volverme a contratar y darme esta oportunidad"

Macarena Vélez regresó a Esto Es Guerra. La rubia, quien denunció a Adolfo Bazán por tocamientos indebidos y violación a la intimidad por publicar videos de ella en estado de ebriedad, volvió por la puerta grande al programa de competencia.

Cuando la chica reality hizo pública su denuncia, anunció también que la producción decidió resolver el contrato que tenían firmado. Ahora que han pasado los días y el proceso legal continúa su curso, Esto Es Guerra volvió a recibirla.

"Ha sido súper fuerte todo lo que he pasado, pero creo que también me ha servido quizás alejarme un poco de todo esto (el programa) y reflexionar y pensar”, declaró a América Espectáculos.

Macarena Vélez afirmó que estaba tratando de ver las cosas positivas de todo lo que ocurre y, por ese motivo, se siente más fuerte para afrontar todas las futuras pruebas que se le presenten.

“(He regresado) a demostrar y a competir que es lo que me gusta, yo creo que me voy a sentir bien, necesitaba sacar esas energías y aquí me siento súper cómoda. Además necesitaba trabajar y distraer mi mente de todo. Muchísimas gracias por volverme a contratar, por darme esta oportunidad nueva”, finalizó.