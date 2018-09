Macarena Vélez y Said Palao retomaron su romance hace unos días después de estar alejados varias semanas. Esta pareja ya tiene una relación de poco más de 3 años y, a través de sus redes sociales, la participante de Esto Es Guerra suele compartir fotos y videos con el combatiente.

Sin embargo, nunca se supo por qué razón Macarena Vélez y Said Palao habían terminado hace un tiempo. Y tal vez la expareja del participante de Combate tenga algo que ver en eso. Aleska Zambrano, madre de la hija del chico reality, publicó un misterioso mensaje a través de sus redes sociales.

"Si van a andar con un hombre que ya tiene hijos, no anden de ridículas, inseguras, pidiendo que le deje hablar a la ex. Ella siempre será la mamá de sus hijos. Pregúntese primero si tienen la capacidad mental para aceptar a la persona con todo y su pasado", es el mesaje que Aleska Zambrano compartió de otro usuario.

Pese a que no pone el nombre de Macarena Vélez, muchos especulan que ella es la persona a quien va dirigido el mensaje. Said Palao siempre ha dejado en claro que su prioridad es su hija y en varias oportunidades no ha dudado en mostrarse al lado de su expareja celebrando momentos especiales con la niña que tienen en común.

El 25 de setiembre, Macarena Vélez cumple 25 años y por eso, recibió junto a su madre y Said Palao su nuevo año de vida. Los tres estuvieron en un restaurante en donde le cantaron a la cumpleañera.

Recordemos que en el 2016, Aleska Zambrano brindó una entrevista exclusiva a Trome en donde acusó a Said Palao de no reconocer a su hija de entonces 2 meses de edad. La ex del participante de Combate incluso acusó a Macarena Vélez de ser la manzana de la discordia entre ella y el chico reality.

"La historia es larga, pero él siempre me dijo que lo de Macarena Vélez era armado, porque era su trabajo en televisión y le creí. Nos conocimos en el 2014 porque él es amigo del esposo de mi hermana y venía a mi casa a verlo. Incluso lo acompañaba a ‘Combate’ cuando recién entró, pero nos separamos porque empezó a salir a fiestas y eso no me gustó. Regresamos en abril del 2015 y luego, en diciembre, cuando me enteré lo de Macarena Vélez terminamos", contó en ese entonces Aleska Zambrano.

En su momento, Said Palao desmintió a la madre de su hijo y negó tajantemente que Macarena Vélez haya sido la tercera en la relación. Además, indicó que siempre había cumplido con su niña. Actualmente, la relación entre los padres está mejor y se juntaron recientemente para celebrar el cumpleaños de la niña.

