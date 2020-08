AMOR DE REALITY. Said Palao y Macarena Vélez han crecido bajo cámaras y reflectores, su relación empezó cuando ambos tenían 22 años y participaban del desaparecido reality Combate. Hasta hace dos meses mantenían comunicación y aún se les vinculaba sentimentalmente, todo esto se deshizo con la aparición de un ampay donde el modelo besa a su colega, Alejandra Baigorria.

El último día que Said Palao vio a Macarena Vélez fue el 26 de mayo de este año cuando la competidora hizo su ingreso al reality Esto es Guerra. La modelo fue presentada como una integrante del equipo rojo, sin embargo, tuvo una corta duración en el espacio televisivo. Dos meses y medio después, específicamente, el 31 de julio apareció un ampay en Magaly TV La Firme donde Palao aparece besando a Alejandra Baigorria.

Macarena Vélez no ha querido dar entrevistas sobre cómo le afectó este ampay, sin embargo, durante los últimos días habla con más elocuencia de su soltería a través de Tik Toks y publicaciones en Instagram, donde enumera los beneficios de no hacer vida en pareja.

Muchas de sus amigas celebran que la modelo ya no esté con Said Palao, a quien no consideraban una buena influencia. Sin embargo, más allá del cariño que puedan sentir por Vélez, hay que centrarnos en los hechos: Hay un video del 2016 donde la joven le hace un escándalo al chico reality porque le puso “me gusta” en Facebook a una amiga. El video se encuentra en YouTube y forma parte de uno de los programas del reality Combate.

Otro video donde se muestra la fragilidad de su relación, es uno del año pasado donde Said Palao le grita a Macarena Vélez. Es una grabación de un programa de Espectáculos en el que el chico reality le levanta la voz a la modelo cuando salen de una discoteca. Tras este maltrato, la joven igual va a buscarlo a su casa.

También es importante recordar que según la expareja de Said Palao, Aleska Zambrano, Macarena Vélez no le permitía al chico reality mantener una relación amical con ella. Zambrano hizo una publicación en el 2018 sobre el tema, en la que afirma que la influencer debe dejar sus inseguridades de lado porque finalmente Said siempre tendrá una relación con ella por ser la madre de su hija.





