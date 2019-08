Said Palao lamenta situación de Macarena Vélez, pero aclara que ellos terminaron hace varios días | VIDEO

Said Palao se mostró indignado con el hombre que intentó grabar las partes íntimas de Macarena Vélez durante una fiesta en una discoteca en Lince el último fin de semana. El participante de Esto Es Guerra calificó de 'depravado' al que sería un abogado que quiso besar a la rubia.

"Una pena la situación. Me imagino cómo debe estar Maca como mujer ¿no? Con lo que está pasando todo. Ese es el tipo de hombres que no quieres que se crucen con tu hija, con tu hermana, que se aproveche de una persona que está totalmente fuera de sí, una vergüenza de hombre. Es lo que te puedo decir", declaró Said Palao a Válgame Dios.

El chico fitness quiso aclarar además que su relación con Macarena Vélez terminó hace varios días y que cuando ocurrió todo, la modelo ya se encontraba soltera. Además, pidió que la información no se tergiverse para hacer pensar que se trata de una infidelidad.

Macarena Vélez en presunto estado de ebriedad con sujeto que intentó aprovecharse de ella. (Video: Válgame Dios)

De igual manera, la expareja de Macarena Vélez dejó en claro que ella tenía todo su apoyo en esta difícil situación y que el hombre debía ser sancionado luego de haber cometido ese delito.

"Lo único que te puedo decir es que nosotros sí, ya no estábamos juntos desde hace unas semanas. Maca está soltera, yo también. Acá no hay un tema de infidelidad, ni nada por el estilo. No va por ese lado. Para que no lo tergiversen y digan que ha estado conmigo", indicó.

Macarena Vélez ya entabló una denuncia en la comisaría de Lince por violación a la intimidad. Según su abogado, Alex Carreño, han solicitado un parte para hacerse exámenes de sangre y orina en el médico legista.