Sale a la luz quinto testimonio en contra de Adolfo Bazán: "Él sabe cómo llevarte y cómo abusarte"

¡No paran las denuncias! Un nuevo testimonio en contra del polémico abogado Adolfo Bazán salió a la luz luego del caso de Macarena Vélez , quien lo denunció por haber intentado aprovecharse de ella en una discoteca e incluso por aparentemente haberla dopado.



"Sabe todo lo que hace... cómo emborracharte, cómo hacerte eso... cómo llevarte, cómo abusar... y ahí están las imágenes de las demás chicas... es un abusador... y lo mismo me ha pasado a mí...", contó a ATV Noticias la quinta joven que denuncia al abogado.

Animada por las denuncias de las otras mujeres y por las indignantes imágenes donde se ve a Adolfo Bazán en el estacionamiento y terraza de su edificio, presuntamente intentando abusar de dos jóvenes, además del video de Macarena Vélez donde la graba por debajo de la falda, la última denunciante decidió dar su testimonio.

"Él se porta como una persona normal... La última vez salimos en grupo, de la noche a la mañana me sentí mal... comencé a ver borroso. No podía ni siquiera caminar. Fue rarísimo porque nunca en mi vida me había pasado eso y no recuerdo más... Recuerdo que él estaba atrás mío", contó la joven que aparentemente fue dopada por el abogado.

Al igual que Yoselyn, quien se muestra en el estacionamiento de Adolfo Bazán tambaleándose, la nueva denunciante dijo que se sintió muy mareada y desorientada y que en ese estado, trató de escapar de la discoteca en la que estaban, momento en el que el abogado habría tratado de aprovecharse de ella.

"Yo creo que se sobrepasó conmigo porque yo recuerdo que yo me he ido a otro lado. Vi un piso blanco, vi una cama al costado. Eran como flashbacks que yo tenía. Entonces yo quería recordar cómo había llegado ahí, qué había pasado y no recordaba absolutamente nada", contó a ATV Noticias.

Estos hechos habrían ocurrido hace seis años, pero en ese momento, la joven culpó a su borrachera por la desorientación que sufrió. Ahora, con las nuevas denuncias, está segura que Adolfo Bazán la dopó.