Sujeto acosó a Macarena Vélez e intentó grabar sus partes íntimas: "Solo siento repudio al ver las imágenes"

A través de su cuenta de Instagram, Macarena Vélez denunció que un sujeto intentó doparla y grabar sus partes íntimas, tal como se aprecia en las imágenes difundidas por 'Válgame Dios'. Said Palao, pareja de la participante de Esto es Guerra, desató su furia después de la difusión del video.

En las imágenes, se aprecia a Macarena Vélez siendo intentada ser besada por un desconocido, aunque la concursante de Esto es Guerra se niega, el sujeto insiste hasta que llega a robarle un 'piquito'.

Macarena Vélez utilizó su cuenta de Instagram para explicar lo sucedido, agregando que interpondrá la denuncia, pues desconoce al sujeto que la grabó.

"Estuve en una reunión en una discoteca en compañía de mi primo. De repente, él se va al baño y me siento adormecida, y luego no me acuerdo de nada", inicia su relato Macarena Vélez en su Instagram Stories.

Macarena Vélez agregó que recién estaba recordando lo sucedido, mencionando que desconoce al sujeto que la grabó.

Macarena Vélez en presunto estado de ebriedad con sujeto que intentó aprovecharse de ella. (Video: Válgame Dios)

"En el video que está circulando no veo la buena intención del sujeto, (además) tratando con premeditación, alevosía y ventaja (intenta) hacerme tocamientos indebidos y no con buen propósito intenta grabar con el celular mis partes íntimas", agregó Macarena Vélez.

Macaren Vélez finalizó escribiendo que estaba haciendo la denuncia contra el acosador a quien no conoce.

"Solo siento repudio al ver las imágenes y no pararé hasta que ese tipo pague las consecuencias", concluyó Macarena Vélez en su Instagram Stories.

Por su parte, Said Palao, pareja de Macarena Vélez, fue consultado por 'Válgame Dios' acerca del video. El 'guerrero' no se guardó nada contra el acosador: "Que todo el mundo conozca a ese depravado".