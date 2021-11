En el 2019, la modelo Macarena Vélez denunció a Adolfo Bazán por tocamientos indebidos en una discoteca del distrito de Lince. Sin embargo, el abogado recuperó su libertad luego que el Poder Judicial levantara la comparecencia restringida que tenía ante las constantes demandas de otras jovencitas. La chica reality se pronunció ante esta decisión.

A través de su cuenta de Instagram, Macarena emitió un comunicado y aseguró que la decisión de la Corte de Justicia la decepciona por completo, pues pese a las pruebas en contra de Bazán, ahora está libre y podría atentar contra otras mujeres.

“Me decepciona y me genera impotencia el conocer esta decisión, ya que esta situación se da debido a la inoperancia tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, aparentemente las instituciones del Estado mencionadas, estarían generando las situaciones necesarias para que esté sujeto quede impune, pero no lo vamos a permitir”, escribió.

En esa misma línea, recalcó que el sistema de justicia de nuestro país debe velar por la seguridad de las mujeres y erradicar la violencia sexual en la sociedad.

“Expreso mi solidaridad y exijo justicia para las presuntas víctimas del procesado Adolfo Bazán como lo son: la chica de la terraza, el menor de dos años, mi persona y las demás víctimas que hubiese. Nuestro país debe tener como finalidad la erradicación de la violencia sexual de nuestra sociedad y para eso debemos todos juntos ponernos como objetivo primordial luchar para no permitir que estos abusadores salgan impunes de los procesos penales”, sentenció.

Además, Macarena Vélez exhortó al Poder Judicial a que resuelva con más rapidez los procesos, a fin de que las denunciantes no sientan lo mismo que ella. En cuanto a la Fiscalía, pidió que los derechos y los intereses públicos no se desamparen e impulsen con celeridad todos los procesos.

ADOLFO BAZÁN TENÍA ARRESTO

El proceso en el caso de Adolfo ha sido largo. El sujeto fue detenido el 24 de diciembre de 2019 para cumplir cinco meses de prisión preventiva por la lista de denuncias en su contra por tocamientos. Sin embargo, en mayo de 2020, la medida se alargó, pero el abogado apeló y la prisión preventiva pasó a 7 meses.

Tras ello, el cuestionado letrado pasó a tener arresto domiciliario por 7 meses. La medida terminó el 22 de julio, para luego permanecer en comparecencia restringida.