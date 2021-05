ALGO NO CUADRA. Víctor Salas, conocido como ‘Victuco’, quien hace unos días confirmaba su relación con Macarena Vélez; fue amapayado en la casa de ex pareja de nombre Arabella. El futbolista fue sorprendido por las cámaras de ‘Amor y fuego ' y no supo como justificar su presencia en dicho lugar.

La tarde del martes, el programa ‘Amor y Fuego’ ampayó al ahora pareja de Macarena Vélez saliendo del departamento de su expareja y aunque el programa quiso dar a entender que el jugador tenía novia formal, fue la misma chica que aclaró que desde hace tiempo no mantenía ninguna relación con Víctor Salas y que él tenía derecho a rehacer su vida.

LEE MÁS: Macarena Vélez besa a su nuevo galán en video que publicó por error y luego borró de Instagram

Pese a ello, Víctor Salas indicó al ser abordado por las cámaras que no tenía una relación con Macarena Vélez, pero luego emitió un comunicado donde formalizaba su romance con la exguerrera.

Arabella Pella, expareja de Víctor Salas, reveló que la vienen extorsionando con la difusión de unos videos íntimos. La joven indicó que sospecha que los responsables estarían relacionados con el mundo del espectáculo.

TROME | Macarena Vélez: Ampayan a pareja de la modelo en saca de su expareja y así reacciona

El futbolista Víctor Salas, recientemente involucrado con la exchica reality, Macarena Vélez , emitió un comunicado donde indica que está saliendo con la también empresaria y que ella tenía conocimiento de su conversación y visita a la casa de su expareja, esto tras el ampay que propaló el programa ‘Amor y Fuego’.

“Debido a las recientes imágenes que han salido en los medios de comunicación en las últimas horas, quiero aclarar que efectivamente Macarena y yo nos estamos conociendo y saliendo juntos”, dice la primera parte de su comunicado.