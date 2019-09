Macarena Vélez vive una pesadilla tras el polémico hecho del que fue víctima cuando, según denunció, fue deportada y tocada indebidamente en una discoteca por el abogado Adolfo Bazán. A raíz de este hecho, la modelo fue separada de 'Esto es guerra', reality al que espera volver por es su principal fuente de trabajo.

En conversación con el programa 'Tengo algo que decirte', una de las abogadas de Macarena Vélez, Katty Cachay, reveló que el futuro de la modelo en 'Esto es Guerra' estaría ahora en manos de América TV, luego de que la productora Pro TV decidieran dar por finalizado su contrato.

"América TV no la contrata, la contrata ProTV, ellos le resolvieron el contrato. Ella no ha renunciado, fue separada del programa por una cláusula del contrato (...) Estamos esperando que América como canal de su apoyo, distintamente del tema de la productora que puede pertenecer al canal", dijo la abogada en el programa.

¿Macarena Vélez volverá a Esto es Guerra? Esto es lo que dice su abogada | VIDEO

SIGUE LA POLÉMICA



Macarena Vélez ha decidido aclarar cómo fue su salida de Esto Es Guerra. A través de su cuenta Instagram, la chica reality publicó la carta notarial que Pro TV le envió avisándole de su salida.

"Acá la carta notarial que me enviaron. Quiero aclarar que yo no me fui de Esto Es Guerra, sino que me resolvieron el contrato", explica la rubia. En el documento se lee que la empresa decidió 'resolver unilateralmente el contrato' que ambas partes tenían.

Por lo tanto, fue Pro TV el que decidió terminar el vínculo laboral de acuerdo a las cláusulas que fueron aceptadas por ambas partes cuando se firmó el contrato. Días antes, Macarena Vélez también aclaró que no tomaría ninguna acción legal contra la productora pues pudo conversar con las personas a cargo.