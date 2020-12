El exintegrante de Combate, Macs Cayo , anunció su compromiso con su novia Fiorella Giampietri, con quien lleva varios años de relación amorosa. El menor de clan Cayo mostró con alegría que su pareja le dijo que sí y lo celebró en sus redes sociales con una tierna publicación.

“And she said yes 💍”, escribió Macs Cayo. “Pa’ que te digo que no, si si? 💍🤍”, también publicó la joven novia presumiendo su anillo de compromiso.

Macs Cayo se hizo conocido en la farándula al integrar una de las generaciones con más popularidad del desaparecido ‘Combate’. Su carisma y ocurrencias en el programa de competencias de ATV le hizo ganar muchos seguidores hasta que decidió retirarse del reality.

Posteriormente, Macs participó en ‘El Gran Show’, donde descubrió su pasión por el baile y desde ese momento integró el staff de profesores de la academia que su hermana Fiorella tenía.

Tras comunicar su compromiso, las felicitaciones de las hermanas Cayo no se hicieron esperar y más de una le escribió en su cuenta de Instagram, en especial Stephanie, con quien tiene una relación especial.