La ‘Chilindrina Huachana’ ha conquistado el corazón de miles de usuarios en TikTok, luego de realizar sus participaciones en fiestas y discotecas, hasta llegar a la televisión nacional. No obstante, Judith Velásquez, su madre, confesó una información que sorprendió a los internautas.

Alex Brandon, o más conocido como la ‘Chilindrina Huachana’, apareció en el programa de Al Sexto Día con su madre sin imaginar que los comentarios de su progenitora harían que el tiktoker se incomode. Ella mencionó que desde que su hijo apareció en los medios de comunicación, varias chicas han ido a su casa a verlo.

“Mi hijito dijo en el programa de la Chola Chabuca que ‘estoy trabajando para mi madre’. Sin embargo, primero llevó a una parejita que dicen que la vistió de pies a cabeza y la llevó a comer pollo a la brasa y yo hasta ahorita no recibo ni un sol ”, indicó en televisión.

Madre de Chilindrina Huachana 'acusa' al tiktoker de no darle dinero.

Estas declaraciones fueron colgadas en TikTok, pero los internautas respaldaron a la ‘Chilindrina Huachana’. La mayoría de estos opinaron que él puede apoyar a la casa, pero “no es su marido” y que este tiene una vida propia.

‘Chilindrina Huachana’ estaría siendo estafada por manager: “Él cobra todo, no sé cuánto me pagan”

Recientemente, un video en TikTok revelaría que la ‘Chilindrina de Huacho’ está siendo estafada por su manager, ya que este no le brinda los números de contrato y no le deja subir al auto.

Cuando le preguntan de cuánto está pagando, el tiktoker responde que no sabe nada. “Él es el que está cobrando todo. No, yo no sé ni cuánto me está dando ”, comentó.

