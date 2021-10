Maelo Ruíz a Trome: “La salsa nunca muere y vivirá para toda la vida”

Maelo Ruíz, es uno de los salseros más importantes del mundo y que dio vida a hits como “Te va a doler”, “He vuelto por ti”, “Si volvieras por mí”, “Este amor que me mata”, entre otros temas musicales.

Y es que este miércoles 13 de octubre llegará a Lima para presentarse el sábado en el próximo 16 de Octubre desde las 1:00 pm en la explanada de la Arena Perú para el Oktober Salsa con su presencia. Por ende, se dio un tiempo para charlar con TROME y dar detalles de su llegada a nuestro país.

Vuelves al Perú, en una época difícil como la pandemia por covid-19, ¿pero imagino con todos las ganas de romperla en el Oktober Salsa?

Triste y alegre. Alegre porque voy nuevamente a Perú, un país tan lindo y hermoso que son fanáticos y escuchan mi música. Por eso, agradezco a los peruanos. Triste porque la pandemia se ha llevado mucha gente y yo pasé por eso del covid-19 y estuve 20 días con la enfermedad y sé lo que es padecer eso. Lo que lo estén padeciendo oraré para que se mejoren. Fue triste porque estuve aquí en la casa y valorice más a la familia. No fue fácil tener la enfermedad.

¿Qué pasó por su cabeza cuando te dijeron que tenías covid-19?

Yo venía de un viaje de Florida y la persona que estaba al lado tenía mascarilla, pero tosía y se metió al baño del avión. Cuando salió, yo me metí para lavarme la cara y empezó con una picazón en la garganta, después un malestar, eso fue un lunes y yo pasé el martes con un cansancio. Entonces, yo dije: “Creo que tengo covid-19, voy a hacer una prueba y di positivo”. Mi esposa salió negativo, pero después yo la contagié. Gracias a Dios consumí vitamina C, D, té de manzanilla, jengibre, vaporizador, me puse a oler eucalipto, no fue fácil, pero pensar positivo me ayudo para vivir y contarlo. Me puse las dos vacunas al igual que mi esposa y pronto me pondré la tercera dosis. La gente debe vacunarse porque a veces el covid-19 deja secuelas y luego se me quita. Gracias a Dios estoy bien. Acuérdate que el cuerpo del ser humano es diferente y hay personas que le da fuerte y encomendarse a Dios, No pensar tanto en lo material y pensar más en lo espiritual. Hay que reconsiderarse con Dios y pedirle salud, pero se tiene que proteger con mascarilla.

¿Qué nuevas canciones andas promocionando?

Hubo uno que sonó mucho en Perú que se llama y “Me dolió”, esa tuvo bastante acogida. Hay otra que se llama “Te amo, te adoro y te quiero” que salió en las redes sociales el 30 de setiembre. Para el 16 vamos a cantar a capela y espero que lo disfruten como los temas anteriores. Hay temas en Perú que son otra cosa y lo que no esté hacerlo a capela para que el público siempre esté contento

¿La salsa es un género bien querido por los peruanos?

El peruano es bien salsero y saben de la salsa. Hay buenos talentos como Daniela Darcourt, Amy Gutiérrez que es una chica muy buena que grabó con Tony Vega, Josimar, Antonio y Wilmer Cartagena, ‘Melcochita’, César Vega, Renzo Padilla por citar algunos. Perú ha dado buenos músicos y cantantes. Es un país muy salsero. Yo estoy agradecido de los peruanos, respeto mucho el talento peruano y he compartido mucho con ustedes. Para mí es un placer volver a estar con ustedes y compartir, mis respetos siempre. Las dos ‘p’: Perú y Puerto Rico.

Habló de talentos peruanos, ¿le gustaría hacer algún feat con alguno de los que mencionó?

Con el que sea. Yo estoy disponible para hacer un día con cualquier talento peruano Seguro que sí, para mí es un privilegio poder hacerlo porque yo respeto mucho a los peruanos.

¿Fue difícil adaptarse a la tecnología?

Si ahora hay Spotify, Facebook, Instagram, YouTube, Apple Podcast y todo eso nos ayuda mucho a los salseros y músicos generales. No puedo olvidar de la radio, ya que ellos nos ayuda mucho en la difusión.

¿Cómo le gustaría que lo recuerden?

Que me recuerden como el ser humano que le gustaba cantar y siempre me gusto dar lo mejor de mí. Quiero dejar un legado en que la gente diga: “Maelo Ruíz siempre hizo lo que el público le gustó”. Mi vida siempre fue cantar.

Dicen que la salsa no anda en un buen momento, ¿usted cómo ve ese tema?

La salsa ha tenido su época. La salsa sigue viva y orquesta de los 70 o 80 y el nuevo género lo andan manteniendo. El público colombiano y venezolano apoya nuestra música. La salsa nunca muere y vive para toda la vida y sigue así como siempre.

¿Sé imagino lograr todo el éxito con su música?

A mí me contó mis padres que al año de nacido me tuvieron que operar las amígdalas porque se me hinchaba la garganta y estuve minutos en coma, pero gracias a Dios volví. De lo negativo saqué algo y me gustaba cantar. Nunca tomé clases de canto y fue talento natural y mira sigo hasta hoy. He ido a muchos países y agradezco al público por mantener mi música. La idea es mantenerse porque la música no es fácil y muy sacrificada. Pero cuando uno le canta al público hay mucho cansancio, ya que es muy lindo que la gente cante tus canciones. Es lindo que la gente te salude y me encanta que me pida fotos porque nosotros dependemos de ellos. El corazón humano de los peruanos es otra cosa, la comida es buena, las mujeres son preciosas y siempre que voy mi respeto. Nunca pensé conocer varios países, pero la fama para mí no es importante. Hay otras cosas más lindas y lo importante es mantenerse. Yo pienso más en el lado humano de Maelo Ruíz.

¿Está trabajando en algún disco?

Empecé con “Y me dolió”, “Te amo, te adoro y te quiero” y en octubre empiezo a grabar dos temas. La idea es grabar es 14 temas inéditos y hacer un DVD En vivo para pasarlo a diferentes países. Es un recopilado de temas boricuas y románticos. Vamos a ser un tema de Frederman Franco que está en Perú y canta en Orquesta en Bembe.

¿Qué tan romántico es usted?

Bastante, acuérdate que los temas míos son de despecho y románticos. Hay muchas parejas que han pasado por esto. Mi música es partícipe de la vida de muchas parejas que han vivido por esto.

