Después de que Tommy Portugal relatara la relación conflictiva que tiene con su hija e indicara que es “mal influenciada” por un programa de televisión (en clara referencia a ‘Magaly TV, la firme’), Mafer no se quedó callada y le respondió a su padre.

En una entrevista, realizada por un medio local, la hija del cantante indicó que se siente “triste y decepcionada”, tras las declaraciones que brindó su progenitor en ‘La gran estrella’.

“Yo vi todo lo que dijo ayer, y, obviamente, no me parece que siga dejándome como mentirosa. Me deja como mala, y creo que solo está buscando culpables”.

“En ‘La gran estrella’ me escribieron primero para ir a hacer una reconciliación y no acepté porque no quiero que digan que me cuelgo de mi papá”, indicó María Fernanda Véliz.

Tommy Portugal se mantiene distanciado de su hija Mafer

¿Qué dijo Tommy Portugal sobre su hija en ‘La gran estrella’?

Tras su presentación como refuerzo en el programa ‘La gran estrella, el cumbiambero arremetió contra el programa de Magaly Medina y dijo que espera conversar más adelante con su hija para solucionar la situación.

“Ella tiene 21, me enteré cuando ella tenía 13 años. Hemos llevado una bonita relación hasta que hace un poquito tiempo pasó un problema, se dejó mal influenciar por un programa de televisión que en vez de unir, desune”, expresó.

“Estoy esperando que pase el tiempo, que Dios ponga todo en su lugar, conversar con ella los dos en privado y poder solucionar todo esto.Se dejó influenciar por un programa de televisión (Magaly TV La Firme) que en vez de unir, desune”

“Es una pena, con la ayuda de Dios yo sé que todo vuelva a ser como antes. Nunca la he negado como hija. Me voy a casar el próximo año, después que nazca la bebé”, finalizó Portugal.

