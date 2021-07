SE BURLÓ DEL ‘COLOCHO’. Mike Bahía no se salvó de ser criticado por la popular ‘urraca’, esta vez Magaly Medina apuntó al cantante de música urbana por su perfomance como coach en el reality de canto La Voz Perú.

Según dijo la conductora, la actual pareja de la reconocida cantante Greeicy no tiene carisma para estar en un set de televisión pese a que va al ritmo de un público más joven y lo comparó con “una planta de plástico”.

“O sea pones una planta de plástico aquí y tiene más vida que Mike Bahía en un programa de televisión, la urraca (muñeco) que está acá es más expresiva que él”, señaló.

Mike Bahía no fue el único en ser duramente cuestionado, Guillermo Dávila le siguió los pasos. El cantautor recibió las críticas de la “urraca” debido a que no está en línea con la generación de ahora.

“Guillermo Dávila no es un personaje que ya empata con la gente, perteneció a mi generación, o sea de las telenovelas que veíamos gente de mi edad; y Mike Bahía que si bien es cierto lo ven jóvenes, pero como personaje es una planta”, sentenció.

Magaly se ríe de la poca audiencia de La Voz Perú: “Ese programa nadie lo ve, da pena”

MAGALY SE BURLA DE LA VOZ PERÚ

El rating de La Voz Perú no le fue indiferente a la conductora de “Magaly TV La Firme”. Lamentó que una producción nacional haya invertido tanto dinero para que no tenga el éxito que esperó. Según dijo, esto se debe básicamente a los coaches que están en el reality, entre ellos Mike Bahía y Guillermo Dávila.

“Es que ese programa no lo ven, qué pena, es que de verdad, da pena cuando una producción nacional, que invierte muchísimo dinero, no funciona y no cala en el gusto popular, entonces los productores tienen que ponerse a pensar qué pasó, si me traje al gran Guillermo Dávila y a Mike Bahía”, sostuvo.