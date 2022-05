Magaly Medina dio detalles de su matrimonio en una entrevista con la revista Somos. La pelirroja animadora contó que ya le ha advertido al notario que, en caso de que le sea infiel, sería la primera en ‘destrozarlo y tirar su cuerpo a los perros’.

Asimismo, Magaly Medina señaló que ‘le harían un favor’ si es que alguien, en alguna oportunidad, le muestra una prueba de que su esposo le ha sido infiel.

“Me gustaría enterarme de una infidelidad por cualquier medio: que me lo cuenten, que me enseñen una foto o que lo saquen. Me hacen un favor. Si yo hago públicas estas cosas, ¿por qué alguien va a tener compasión conmigo?” , dijo Magaly Medina.

Magaly Medina contó cómo fue que dio una advertencia a su esposo relacionada al tema de infidelidad

SUS ENEMIGOS LO CELEBRARÍAN

Finalmente, Magaly Medina contó cómo fue que dio una advertencia a su esposo relacionada al tema de infidelidad y que, en caso de que eso suceda, muchos de sus detractores lo celebrarían.

“El día que mi marido me saque la vuelta, me lo van a sacar en todos lados, y muchos de mis enemigos se van a regocijar, va a ser el mejor día de sus vidas. Yo le dije a él: seré la primera en destrozarte y tirar tu cuerpo a los perros”, comentó la Urraca.