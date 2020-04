Directo a la yugular. Magaly Medina le mandó su chiquita a Tony Rosado porque cantante habría compuesto canción contra la periodista. El título de la composición es “Distinguida Dama”.

“El irrespetuoso número 1 de las mujeres en el Perú (...) acá se hizo una campaña estricta para que el cumbiambero usará sus conciertos como púlpito para maltratar a las mujeres. De mí no esperen besitos, ser la miss Simpatía, yo no estoy en televisión para ganar amigos”, indicó Magaly Medina.

Tras ver el reportaje que hicieron sus urracos sobre la nueva canción de Tony Rosado, Magaly Medina tildó al cantante de machista recalcitrante. “Yo no me siento aludida (...) a mí me resbala, además hubiera esperado algo fino, irónico. No más de lo mismo que dicen mis odiadores. Nadie le ha dicho que feo se ve un hombre cuando ataca a una mujer”, menciona la periodista.

“Nadie debería aplaudirlo. Cuidado, Tony, que esa denuncia puede reabrirse, ese chiste te puede salir muy caro” amenazó Magaly Medina a Tony Rosado.

Magaly arremete contra Tony Rosado









