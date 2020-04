No la perdona. Angie Jibaja recién ha salido de cuidados intensivos y continúa recuperándose de los impactos de bala causados por su agresor Ricardo Márquez, no obstante, Magaly Medina decidió despacharse contra la modelo y habló sobre su adicción a las drogas.

Magaly Medina no se centró en el intento de feminicidio que ha sufrido Angie Jibaja sino en su pasado. “Aquí no vamos a ser permisivos (...) acá tenemos que enfatizar, la vida de Angie Jibaja no ha sido un lecho de rosas, ha ido en escalada ascendente esa destrucción que siempre ha caracterizado su estilo de vida. Hemos seguido su carrera de hace muchos años”, indica la periodista.

Además, Magaly Medina apunta al círculo cercano de Angie Jibaja, de quienes dice nunca han querido reconocer que la modelo tiene un problema. “Cada vez que hemos hablado de alguna u otra forma tratan de negarlo, se cortó las venas porque estaba depresiva, que tiene una enfermedad (...) pobrecita, ella estaba triste, ella siempre personalmente ha querido disculpar y nunca ha reconocido públicamente su adicción a las drogas y eso lo ha sumergido en un submundo del que aún no puede salir", continúa la conductora.

“Hemos visto cómo se ha internado o su familia la ha internado bajo el pretexto de que está depresiva. La adicción a las drogas es como el alcoholismo (...) tampoco no podemos, ni la sociedad, ni los medios podemos tolerarle a ella que nos siga mintieron descaradamente y nos diga que no es una adicta a las drogas, yo creo que lo es, así lo van a demostrar las pruebas”, menciona Magaly Medina sobre Angie Jibaja.

