NO TIENE PERDÓN. Magaly Medina expresó su malestar por las disculpas que ofreció Carlos Enrique Banderas, más conocido como Carloncho, por comparar a sus exparejas con platos de comida. La conductora de Magaly TV La Firme considera que las declaraciones del locutor radial incentivan el machismo.

Magaly Medina considera que Carloncho tiene una responsabilidad como comunicador y que miente cuando dice que no se refirió a Rosángela Espinoza. “No le digas a tu público que es bruto, no estabas chacoteando. La persona que te llamó si estaba en plan de chacota y te picaste”.

“Cuando una persona tiene un micrófono y no tiene correa para resistir que el público le diga algunas cosas en ánimo de fastidiar, hay que tener los suficientes pantalones para aguantar que el público haga bromas pesadas(...) tu show de los machistas recalcitrantes que deben desaparecer de la faz de la tierra” , comenta Magaly Medina.

Magaly Medina explica que el locutor radial se refería a Rosángela Espinoza porque hizo estas declaraciones después de recibir una llamada donde le mencionan la agresión al bailarín Lucas Piro. “Te recordaron la vez que saliste chicote en mano porque resultaba que estaba reunido con tu señorita enamorada (Rosángela), saliste como una fiera a perseguirlo cuadras de cuadras. Fue escándalo nacional”.

Magaly le pide que vaya a terapia a Carloncho-TROME

ANDA A TERAPIA

En sus disculpas, Carloncho se justificó diciendo que sus declaraciones son una broma, “una joda”. Magaly Medina considera que son insultos no códigos: “De repente él pensó que estaba conversando con amigotes, igual de cavernícolas que él, en una cantina funcionarán así”.

Magaly Medina también le aconseja al locutor radial que vaya a terapia. “A mí no me pareció parodia, lo hablabas con furia, con cólera, necesitas ir al consultorio de un psicoterapeuta. No uses un medio como la radio para diseminar tus complejos”.

La conductora menciona que el locutor radial se jactó de su relación con Rosángela Espinoza en términos deplorables. “Qué desastroso, caras vemos (...) y no sabemos ahora porque este chico tiene un problema de televisión junto a mujeres. Su defensa para mí lo ha pintado más de cuerpo entero”.

Magaly molesta por disculpas de Carloncho-TROME

MENTALIDAD DE IMBÉCIL

Magaly Medina mostró su incredulidad ante las disculpas de Carloncho. “Todo porque un oyente te dijo “cómo que no te has enamorado y cuando sacaste el látigo y le hiciste la z del zorro” al bailarín pues, lo dejo marcado, eso fue por Rosángela, no digas que no la mencionaste”.

“Asqueroso, la mentalidad de un imbécil, realmente disculpen señores, qué pena tener esa gente con un programa de radio cuando hay tantos profesionales que podrían hacerlo tan bien”, finalizó Magaly Medina su monólogo contra el locutor radial.

POLLO SANCOCHADO

“Yo nunca me he enamorado, la firme”, dijo Carloncho en su programa radial, pero no esperó la respuesta de su oyente: “Carloncho, buenos días. ¿Cómo que no te has enamorado compadre? ¿Por qué mientes? ¿Y de donde salió la Z del Zorro? Por las puras no has corrido, ya pe”.

Fue entonces que el también conductor de ‘En Boca de todos’ se picó y sacó su lado machista al comparar a Rosángela Espinoza con un ‘pollo sancochado’.

“Yo no puedo hablar, porque no quiero ser cobarde porque no... Uno no habla, no quiero ser cobarde, pero estar enamorado es otra cosa. Yo le voy a explicar a la gente que siempre piensa, que dicen ‘ah, como alguien es bonita, esta se dobló, Nicaragua hermano”, disparó Carloncho.

“Si ustedes creen que la única vez que he comido pollo sancochado fue esa, se equivocan. Yo he comido pollo sancochado, el rata me va a entender, chicharrón, doble plato, manjares. He comido 20 veces mejores manjares y me he chupado el plato y me he chupado el hueso y me he metido el rocoto para que me pique todavía y con chupada de plato. Las cosas son como son hermano”, recalcó orgulloso el locutor radial.

