Dalia Durán se reunió con John Kelvin en una reunión, donde celebraron que llegaron a un acuerdo, hasta terminaron en un brindis y una canción por parte del cumbiambero. Magaly Medina no se quedó callada y enseñó su molestia frente a cámaras.

“ No sé qué tiene en la cabeza, no sé si tiene neuronas, una mujer que todavía no ha superado este post traumático, una mujer que tiene la autoestima tan baja, que no tienen ninguna pizca de amor propio”, inició la conductora de televisión.

Asimismo, mencionó que la cubana ya no es bien vista tras las imágenes. “ Tú, ese día, has quedado como una tonta útil (...) el que ha quedado bien es él y tú eres la que ha quedado como una pobre tonta, que no sabe defender sus derechos, que no sabe quererse a sí misma, que no sabe ser agradecida con todo un país que la apoyó” , comentó.

“No se acuerda cuando vino con el ojo morado, que había sido masacrada, violada por John Kelvin, el marido que ella le había perdonado varias veces, muchísimas cosas (…) Era una relación toxica donde ella era una codependiente emocional de este hombre”, agregó.

Por otro lado, la ‘urraca’ tildó al abogado del cumbiambero como un marketero de la farándula. “El abogado que está sonriendo, sabe que esa foto va a beneficiar a su cliente, la gente va a tener otra perspectiva, otra opinión. Más que abogado, parece jefe de marketing, jefe de la campaña de relaciones pública s para hacer que la gente se olvide de las agresiones de John Kelvin”, indicó. “ No quiero saber absolutamente nada de ella ”, finalizó.