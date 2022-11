Joshua Ivanoff es acusado por Michelle Biu por violencia y de serle infiel. Los reporteros de Magaly TV La Firme conversaron con la madre del excombatiente para que dé su testimonio, pero ella ofendió a su exnuera.

La señora indicó que su hijo era “tranquilo, sano, no es agresivo”, hasta recordó que lo llamaban ‘pavo’. Asimismo, llamó ‘despechada’ a la suiza. A la periodista de espectáculo no le pareció estos comentarios “Las personas no solo hablan por despecho, puede ser que está con cólera, pero no hay que minimizar que es una mujer. La mamá de Joshua debería de tratar de entender, pero ella pone las manos al fuego por el hijo ”, señaló.

De igual manera, la ‘urraca’ está indignada por el exchico reality, ya que él señalaba que las mujeres eran ‘aperitivos’. “Él aceptó que tenía una especie de ‘snacks’ porque él las llamaba ‘su Burger King’, comidas al paso. ¿Qué hombre que está en una relación y comprometido ve a los ‘snacks’ como algo normal? Ninguna mujer que se ame a sí misma, que se quiera y se respete va a tolerar ese tipo de conducta”, indicó.

Por otro lado, la conductora se encuentra preocupada por la vida que llevaban porque cualquiera de los dos habría salido malherido. “ ¿Qué tipo de relación y que tan deteriorada estaba para que se fuera a las manos? Ella reconoce que una agresión mutua que ella estaba fastidiada porque él la ahorcó y ella en una especie de reacción cogió un cuchillo y se lo lanzó”, manifestó.

“Este tipo de peleas, de discusiones que ya se van de la manos son muy peligrosas. La persona debe aprender a controlarse y a saber hasta dónde llega. Porque quién sabe si lanzó un cuchillo, un arma letal, y él apretarle el cuelo, la hubiera matado (...) Esta relación ya no daba para más”, agregó.