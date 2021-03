TALENTO DE TELEVISIÓN. Magaly Medina se mostró sorprendida al leer la demanda que interpuso Aleska Zambrano, madre de la hija de Said Palao, contra el integrante de Esto es Guerra. El asombro de la conductora de Magaly TV La Firme se produjo porque en el documento se consigna el sueldo que gana el modelo.

Aleska Zambrano demandó a Said Palao para que aumente la pensión que recibe su hija debido a que en reiteradas ocasiones el integrante de Esto es Guerra se negó al pedido de la joven. “Estos expedientes judiciales son libres, ahí dice que además de ser productor de PRO TV, también es accionista de una empresa que no sé si es de zapatos y de Natural Brothers, es imagen e influencer de marca”, menciona Magaly Medina.

La conductora de Magaly TV La Firme indica que según el documento que presentó Aleska Zambrano el sueldo de Said Palao bordearía de los 25.0000 a 50.000 soles mensuales. “Tampoco es un súper influencer para que gane tanto, yo no creo que tenga tantos ingresos”, agrega Magaly Medina.

La conductora continuó incrédula con respecto al sueldo que ganaba. “Ella dice que labora en una empresa donde sólo percibe 1.600 soles, lo demás los cubre con ayuda de su mamá. Aleska quiere que se anule la conciliación que tuvieron antes donde él sólo pagaba la matrícula y los gastos por útiles y uniforme escolar”, finaliza Magaly Medina.

Magaly lee demanda de Aleska Zambrano contra Said Palao y se sorprende al enterarse cuánto gana al mes chico reality-TROME

ALESKA Y SU MALA RELACIÓN CON SAID PALAO

A inicios del mes, Aleska Zambrano realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram donde respondió las dudas de sus seguidores, quienes le consultaron por su relación con Said Palao. La mamá de la hija del integrante de Esto es Guerra aprovechó la oportunidad para expresar todo lo que piensa de su expareja.

Sobre si aún se habla con Said Palao, la joven precisó que se comunican por señales de humo. “Nos comunicamos con señales de humo, tenemos un aparato que disparamos de distrito y a distrito y así nos comunicamos”, menciona Aleska Zambrano.

Aleska Zambrano también menciona que Said Palao no visita con frecuencia a su hija. “Cuando tiene tiempo porque trabaja mucho y la pandemia”, dice la joven con un tono sarcástico. Además, la joven da a entender que la pensión que envía el integrante de Esto es Guerra para Caetana no es lo que ella espera.

En la conversación con sus seguidores, la joven revela que Said Palao le prohíbe que hable de él en redes sociales. “No necesito que nadie lo destroce porque perdón la palabra pero me ca(...) en él y me ca (...) en la situación. Es por eso que normalmente no digo nada porque siempre es como que no hables de mí en redes, habla de ti, pero a mí no me metas. La verdad es que en nombre del padre, del hijo, del espíritu santo, vete a la m(...)”.

Aleska Zambrano agrega que no le parece que su hija se relacione con Alejandra Baigorria, la nueva pareja de Said Palao. “Ya como madre me doy cuenta que está mal , o sea la conoce desde antes que tenga una relación con su papá y creo que para todo hay tiempo, hay etapas, ellos no tienen ni dos meses de enamorados”.

